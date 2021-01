CulturaPOP presenta: il fumetto e i suoi autori – Mauro Uzzeo e Giovanni Masi

Nuovo appuntamento con CulturaPOP presenta: il fumetto e i suoi autori. Domani 14 gennaio, a partire dalle 21, CulturaPOP ospiterà sul suo canale Twitch Mauro Uzzeo e Giovanni Masi.

I due prolifici autori ci racconteranno i retroscena del crossover Flash/Zagor, con l’incontro fra lo Spirito con la Scure di casa Sergio Bonelli Editore e il Velocista Scarlatto di casa DC. In più parleremo anche della serie evento Il Confine.

Modera Domenico Bottalico, interviene Manuel Enrico.

CulturaPOP presenta: il fumetto e i suoi autori è uno spazio mensile in cui scrittori e disegnatori del panorama nazionale ed internazionale sono ospiti del canale Twitch di CulturaPOP per raccontare retroscena, aneddoti e curiosità sulla lavorazione dietro i volumi e gli albi a fumetti che arrivano in libreria e fumetteria.

A proposito di Flash/Zagor

Zagor/Flash #0 – La scure e il fulmine è un albo di 32 pagine a colori in formato 16×21 cm, con una storia scritta da Giovanni Masi e Mauro Uzzeo, con disegni di Davide Gianfelice e con i colori di Luca Saponti. Questo speciale numero 0, a tiratura limitata, è presentato con due copertine interconnesse tra loro, entrambe firmate da Carmine Di Giandomenico.

Zagor/Flash #0 – La scure e il fulmine segue Dylan Dog/Batman #0 – Relazioni pericolose, uscito lo scorso anno, albo che aveva testimoniato il primo incontro tra Dylan Dog e Batman (o meglio tra Joker e Xabaras). All’appello manca solo il terzo crossover precedentemente annunciato cioè quello fra Nathan Never e la Justice League.

In conclusione i due autori riassumono benissimo lo spirito del crossover:

Sono due eroi, quindi, i protagonisti di “La scure e il fulmine”. Due eroi dal cuore grande e dal coraggio infinito, che da oltre sessant’anni intrattengono lettori di ogni età con storie ricche di colpi di scena, disegni mozzafiato e incredibili misteri. E sebbene i loro mondi possano apparentemente sembrare distanti, Zagor e Flash hanno incarnato, forse più di qualunque altro personaggio delle rispettive case editrici, l’Avventura con la A maiuscola. Avventura senza confini, come la foresta di Darkwood, crocevia di generi narrativi, che Zagor percorre saltando di liana in liana, e senza limiti di spazio e tempo, come nelle folli corse di Flash attraverso le epoche e le dimensioni. Da lettori appassionati prima ancora che da autori, vi invitiamo a tuffarvi in questo primo assaggio della storia che verrà, sperando che possa emozionarvi e divertirvi almeno quanto ha emozionato e divertito noi nel realizzarla.

L’appuntamento con CulturaPOP presenta: il fumetto e i suoi autori – Mauro Uzzeo e Giovanni Masi è per domani 14 gennaio dalle 21 sul canale Twitch di Cutura POP!