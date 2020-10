CulturaPOP presenta: il fumetto e i suoi autori – Roberto Baggio, il graphic novel

CulturaPOP inaugura un nuovo spazio in diretta sul suo canale Twitch intitolato CulturaPOP presenta: il fumetto e i suoi autori. Si parte domani pomeriggio 29/10/2020 alle 17.30 con Roberto Baggio – Credere nell’Impossibile, il graphic novel. Ospiti Mattia Ferri e Nicolò Belandi, gli autori del graphic novel, edito da BeccoGiallo Editore, dedicato ad una vera e propria icona pop e uno dei calciatori più famosi ed amati di tutti i tempi, modera Domenico Bottalico.

CulturaPOP presenta: il fumetto e i suoi autori – cos’è

CulturaPOP presenta: il fumetto e i suoi autori sarà uno spazio a cadenza quindicinale in cui scrittori e disegnatori del panorama nazionale ed internazionale saranno ospiti del canale Twitch di CulturaPOP per raccontare retroscena, aneddoti e curiosità sulla lavorazione dietro i volumi e gli albi a fumetti che arrivano in libreria e fumetteria.

Roberto Baggio, il graphic novel

Roberto Baggio – Credere nell’Impossibile è edito da BeccoGiallo Editore ed è la prima biografia a fumetti di uno dei più grandi fuoriclasse del calcio mondiale.

Titolo: Roberto Baggio – Credere nell’impossibile

Autori: Mattia Ferri e Nicolò Belandi

Caratteristiche: 160 pp. col., brossura con alette

Ecco come viene presentato il volume dall’editore:

“Ma cosa vuol dire avere successo? Per me vuol dire realizzare nella vita quello che si è, nel modo migliore. Questo vale per il calciatore, per il falegname, l’agricoltore o per il fornaio.”

Le meravigliose giocate sui campi da gioco, la lunga lotta contro gli infortuni, la carriera straordinaria, i successi e le sconfitte: rivivono in questo fumetto restituendo l’umanità del calciatore italiano più amato di sempre, in grado con la sua fantasia e la sua semplicità di unire il giudizio di tutti i tifosi.

“Baggio è l’impossibile che diventa possibile, una nevicata che scende giù da una porta aperta nel cielo.” – Lucio Dalla

L’appuntamento con CulturaPOP presenta: il fumetto e i suoi autori – Roberto Baggio – Credere nell’Impossibile, il graphic novel è per domani pomeriggio a partire dalle 17.30 sul canale Twitch di Cutura POP!.