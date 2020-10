Cuori Arcani, il nuovo libro di Melissa Panarello su tarocchi e sincronicità

Tra gli eventi di Lucca Changes legati al fantasy c’è stata anche l’occasione di scoprire Cuori Arcani, il nuovo libro di Melissa Panarello. La scrittrice, che probabilmente conoscerete più facilmente con lo pseudonimo di Melissa P., negli anni si è rivelata una prolifica autrice di romanzi, saggistica ed anche graphic novel.

Dal 20 settembre è disponibile il suo nuovo lavoro, Cuori Arcani, che nell’intervento a Lucca Changes ci racconta insieme alla sua grande passione e studio per l’astrologia, i tarocchi e la magia.

Siete alla ricerca delle novità in uscita proprio durante la manifestazione Lucca Changes? Sullo store dedicato di Amazon potete trovare tutto disponibile per la spedizione a portata di un click!

La protagonista del libro, che potete già acquistare online, è Greta, una giovane ragazza che perde la nonna in un incidente in mare. Il grave lutto causato dalla perdita di una donna così forte, una figura importantissima per la sua crescita, Greta rimane sola al mondo. Così, come vuole lo stilema classico della narrazione young adult, Greta dovrà diventare maggiorenne molto in fretta, lasciare la sua Catania dove tutto le ricorda la sua povera nonna, e trasferirsi in una casa famiglia alle pendici dell’Etna.

Lì scoprirà i misteriosi Tarocchi di Angela, sua nonna, una tra le pochissime cose appartenute al suo familiare che ha portato con sé. L’incontro con Arturo, un ragazzo misterioso ed oscuro, sarà l’occasione per Greta di scoprire sé stessa, liberarsi delle proprie paure anche grazie alle strane carte ereditate da sua nonna, che forse non sono così comuni come pensava.

Un libro che rispecchia in parte le sensazioni e la vita dell’autrice perché, racconta la Panarello, Cuori Arcani è stato “un libro magico” nella sua esperienza. Cominciato mentre era in cinta e completato durante il lockdown, nato e scritto in condizioni difficili, nonché la prima volta per l’autrice nel mondo della narrazione young adult.

Così come nella vita Melissa Panarello ha dovuto più volte concentrarsi nel riscoprire sé stessa, che è la chiave per il non soccombere alla solitudine come racconta durante la conferenza, anche Greta in Cuori Arcani deve scoprire chi è davvero e cosa è in grado di fare. Se la magia è reale, quanto c’è di superstizione, e cosa bisogna fare per capire veramente il significato di questo mondo nella sfera reale.