Cutie Honey Universe: Yamato Video annuncia il doppiaggio italiano

Cutie Honey Universe, il remake in chiave moderna dell’anime creato da Gō Nagai (Devilman, Mazinger Z) nel 1973, verrà doppiato in italiano da Yamato Video che già si era occupato della distribuzione dell’edizione sottotitolata.

In arrivo il doppiaggio di Cutie Honey Universe

Cutie Honey Universe è composto da dodici episodi e ha debuttato per la prima volta in Italia nel 2019 su Man-Ga, con sottotitoli in Italiano e successivamente è stato reso disponibile anche su Amazon Prime Video.

Ora Yamato Video, sui suoi canali social, ha pubblicato un trailer dell’edizione doppiata e ha annunciato i nomi dei doppiatori italiani.

Honey Kisaragi / Cutie Honey avrà la voce di Katia Sorrentino, Natsuko Aki sarà interpretata da Giulia Bersani, Marina Thovez darà la voce a Sister Jill e Marco Balzarotti sarà il Dr. Takeshi Kisaragi.

Questa la trama:

Honey Kisaragi è una super androide costruita da suo padre per combattere il male, ma quando l’organizzazione criminale Panther claw attacca e uccide il professore per appropriarsi delle sue invenzioni, la giovane dovrà trasformarsi nella sexy eroina Cutie Honey e respingere i mutanti criminali!

E questo il trailer:

Per quanto riguarda lo staff Akitoshi Yokoyama (Photo Kano) ha diretto Cutie Honey Universe presso Production Reed (Baldios, Minki Momo e Dancouga). Natsuko Takahashi (Urahara, Yuyushiki) ha coordinato le sceneggiature. Syuichi Iseki, animatore classe 1985 che ha lavorato alle più produzioni di Gainax e Studio Khara degli anni scorsi è stato il character designer e direttore dell’animazione.

Per quanto riguarda il manga, da quando venne pubblicato nel 1973, ha visto numerose edizioni venire alla luce nel corso degli anni, tra cui Cutie Honey the Origin, pubblicato in Italia dalla J-POP:

Honey Kisaragi è una studentessa all’apparenza normale, che frequenta una scuola femminile. Ma quando suo padre viene ucciso dall’organizzazione criminale Panther Claw, Honey scopre di essere in realtà un’androide che può trasformarsi in un’invincibile supereroina. Per la ragazza inizia una nuova vita, divisa tra la vendetta contro la Panther Claw e il desiderio di conservare la sua quotidianità da studentessa.

