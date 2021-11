Intervista a Johan Nohr e Christian Sahlén, autori di CY_BORG RPG

L’annuncio di qualche giorno fa del lancio, il prossimo 13 novembre 2021, della campagna Kickstarter per la realizzazione di CY_BORG RPG, lo spin-off a tema cyberpunk del pluripremiato gioco di ruolo MÖRK BORG, ha suscitato molta curiosità nel mondo italiano del GdR.

Abbiamo dunque deciso di intervistare Johan Nohr e Christian Sahlén, gli autori di questo progetto, per carpire qualche informazione in più e scoprire cosa si cela dietro questo prodotto che si presenta in modo estremamente convincente e ha già creato parecchie aspettative negli appassionati di MÖRK BORG.

Non indugiamo oltre e andiamo subito a riportare l’invervista.

CY_BORG RPG, l’intervista a Johan Nohr e Christian Sahlén

Salve Johan, salve Christian, grazie per il vostro tempo! Johan è un piacere avere l’occasione di parlare ancora con te dopo l’intervista che facemmo in occasione dell’uscita di MÖRK BORG. Christian, piacere di conoscerti! Raccontateci qualcosa di voi, quando vi siete approcciati al mondo del gioco di ruolo? E cosa vi ha spinto ad intraprendere la carriera di autori di giochi?

Christian Sahlén: Ho iniziato a giocare molto tempo fa. Un mio amico prese in prestito alcuni giochi da suo fratello maggiore e iniziammo a giocare intorno ai 10-11 anni. Abbiamo presto trovato altri ragazzi nelle vicinanze che avevano appena iniziato e abbiamo messo insieme un gruppo.

Ho sempre preferito giocare materiale creato da me, ma è solo dopo aver iniziato a masterizzare giochi per sconosciuti alle varie convention che ho iniziato a creare contenuti per altri. E anche adesso non è una carriera. Questo è solo un hobby per noi, parallelo ai nostri normali lavori.

Johan Nohr: La mia storia delle origini è abbastanza simile; non ricordo esattamente a che età ho iniziato a dedicarmi all’hobby, ma fin dal primo momento ho creato il mio materiale, che si trattasse di avventure, ambientazioni o semplicemente mappe e dungeon casuali. Io e i miei amici abbiamo iniziato con alcuni dei giochi tradizionali svedesi, ma presto siamo passati a cose freeform, indie e fatte in casa. Immagino che i giochi di ruolo carta e penna siano sempre stati un hobby creativo per noi. Ed è questo che è ancora per me, un hobby. Anche se creo giochi e cose relative ai giochi professionalmente (di notte e nei fine settimana, dal momento che ho un lavoro a tempo pieno) lo vedo ancora come un hobby e non una carriera o un lavoro.

L’annuncio dell’imminente Kickstarter di CY_BORG RPG ha destato particolare interesse nel mondo del gioco di ruolo italiano: parlateci di questo nuovo prodotto, che cos’è CY_BORG RPG?

CS: CY_BORG è MÖRK BORG hackerato. È un gioco di ruolo apocalittico infestato di nanomacchine su punk cibernetici e disadattati che infuriano contro un implacabile inferno corporativo. È per il genere cyberpunk ciò che MÖRK BORG è stato per quello fantasy.

JN: È la nostra interpretazione del genere cyberpunk; la nostra idea di come sarebbe MÖRK BORG se non fosse dark fantasy ma piuttosto cyberpunk. È basato sul gioco MB originale ma ampliato, perfezionato e sintonizzato su una melodia più contemporanea/fantascientifica. Sempre con lo stesso approccio al design di gioco e libro che aveva MB; quindi, aspettati un gioco piuttosto rumoroso.

Cosa vi ha spinto a creare questa versione cyberpunk di MÖRK BORG?

CS: Quando è stato rilasciato MÖRK BORG avevo già deciso di giocare a un gioco cyberpunk nel corso del 2020, come una sorta di omaggio al primo gioco di ruolo cyberpunk su cui misi le mani ai tempi. Ma non sono riuscito a trovare un set di regole cyberpunk adatto ai miei gusti per sistemi con regolamenti light, quindi ho iniziato ad hackerare MÖRK BORG. Prima solo per giocarlo e quando ha iniziato a prendere forma, l’ho mostrato a Johan, al resto di STOCKHOLM KARTELL e ovviamente a Pelle (Pelle Nilsson, l’autore di MÖRK BORG assieme a Johan Nohr. NdR).

L’anima doom e black metal di MÖRK BORG è ben evidente sia nel game design del prodotto sia nel suo impianto artistico. Pensando al genere cyberpunk, solitamente viene in mente la musica synthwave degli anni ’80, a quali generi musicali si ispira CY_BORG RPG? E come vengono traslati all’interno del gioco?

CS: Per me si tratta molto di rumore e di diversi stili di musica industriale. Forte, arrabbiata e intensa. Il tipo di musica che sovraccarica i tuoi sensi e fa sì che gli altri si chiedano se sia davvero musica. Il gioco si svolge nella città di Cy ed è simile a questa esperienza. Un sovraccarico sensoriale di rumori, luci e odori mentre sei bombardato da pubblicità e intrattenimento, sia nel mondo corporeo che nel mondo virtuale sempre connesso della Rete.

Ci sono anche synthwave e ambient, perché anche lì puoi trovare piccoli momenti di pace, probabilmente guardando fuori da una finestra la pioggia e le insegne al neon che passano.

JN: Per me, il paesaggio sonoro di CY_BORG è un mix deliberatamente caotico di molti stili e vibrazioni differenti; una cacofonia di rumori e melodie proveniente da tutte le cose che urlano in città per ottenere la tua attenzione. Quindi le mie ispirazioni spaziano dalla musica elettronica come noise, industrial e synthwave, al metal estremo come black, doom e death, e fino a generi come hip hop, d-beat, chiptune e gli odiosi jingle pubblicitari (questa ambientazione ti spamma pubblicità in ogni momento di veglia).

Quali sono state le maggiori sfide che avete dovuto affrontare nello sviluppo di CY_BORG RPG?

CS: Per l’ambientazione è stata quella di trovare una sorta di equilibrio tra l’oltraggioso esagerato e la descrizione di un mondo in cui le persone vivono davvero e, contro ogni previsione, sopravvivono. È un mondo deprimente e infernale, ma alcune persone devono ancora alzarsi dal letto e andare al lavoro ogni mattina.

Per le regole, ovviamente, aiuta molto il fatto che Pelle Nilsson abbia progettato un sistema di base così elegante in MÖRK BORG. La cosa più difficile è stata mantenere l’eleganza e la semplicità mentre si aggiungono cose necessarie o previste in un gioco cyberpunk. È molto facile che ciò aggiunga sempre più dettagli e complessità, qualcosa da cui ho cercato di stare alla larga.

L’annuncio dell’uscita di CY_BORG RPG, oltre a suscitare un notevole hype, nella comunità del gioco di ruolo ha fatto sorgere anche la seguente riflessione.

Uno dei motivi del grandissimo successo riscosso da MÖRK BORG è indubbiamente legato alla sua atipicità rispetto agli altri prodotti nel mondo del gioco di ruolo e all’“effetto wow” suscitato dal suo impianto artistico e tipografico, qualcosa davvero di mai visto prima. C’è dunque chi paventa il pericolo che CY_BORG RPG possa essere afflitto dall’effetto “more of the same”.

Cosa rispondete a chi ha questo genere di preoccupazione? Come vi siete mossi in questo senso con CY_BORG RPG?

JN: Penso che, se vi piace quello che abbiamo fatto con MÖRK BORG fin dalla sua uscita, probabilmente vi piacerà questo. Stiamo deliberatamente sfidando noi stessi e spingendo la formula MB in un territorio sconosciuto. L’ultima cosa che vogliamo è fare “more of the same”. Guardate Putrescence Regnant, Ikhon, l’intero formato MÖRK BORG CULT; sin dall’inizio, MÖRK BORG si è occupato di sperimentare e provare cose nuove. Ma allo stesso tempo, non stiamo buttando via cose che sappiamo funzionano e piacciono alla gente. CY_BORG sarà compatibile con MÖRK BORG, ma non è semplicemente lo stesso gioco con neon.

Johan, hai trovato grandi differenze a lavorare su CY_BORG RPG, dopo l’esperienza con MÖRK BORG? Cosa puoi rivelarci ancora, dal punto di vista artistico? Da cosa hai tratto ispirazione?

JN: Dal momento in cui ho iniziato a lavorare su CY_BORG ho deciso che non volevo che fosse solo un MÖRK BORG ma con le pistole; cerchiamo sempre di sperimentare e spingerci, concettualmente e meccanicamente, ovviamente, ma anche esteticamente. La ripetizione non ci interessa. Quindi, anche se CY_BORG nasce dalle immagini di MÖRK BORG – e sono ancora io a farlo e ho il mio stile – ho provato a trovare un’unicità per questo progetto, che differisca da quello che abbiamo fatto prima. In realtà è stata un po’ una sfida trovare lo stile giusto. Sono stato così profondamente radicato nella creazione di materiale per MÖRK BORG, che mi ci è voluto un po’ per uscirne e trovare l’identità di CY_BORG, ma dopo un po’ ho capito: avrebbe dovuto essere un mix di influenze ed espressioni, altrettanto caotico e discordante quanto la sua colonna sonora. Una rappresentazione visiva di cosa sia la vita nella megalopoli Cy; sovraccarico sensoriale, un bombardamento costante di informazioni che richiedono la tua attenzione. Dove MÖRK BORG è gotico, medievale e antico questo è più contemporaneo, digitale. Sempre con un approccio punk e un senso di deterioramento e discordia. Un’altra differenza notevole, questa volta, è che l’arte è generalmente molto più dettagliata. Ci sono così tanti loghi, pubblicità, spille e toppe; quindi, se vi piacciono le cacce al tesoro e vi piace cercare i segreti nascosti nell’arte questo libro fa per voi.

L’ambientazione di MÖRK BORG è più legata alle sensazioni e ai sentimenti che alla descrizione del mondo di gioco. Come Game Master ho letteralmente adorato questo approccio e la libertà che ci avete dato per poter realizzare la nostra visione del mondo. Sarà così anche in CY_BORG RPG?

CS: Sì! Questa non è un’enciclopedia che approfondisce i dettagli del mondo, e quando i dettagli vengono svelati spesso sono ambigui o presentati come voci. Dovrete fare vostro il mondo di gioco. E non esiste un “canone ufficiale” o qualcosa di simile.

JN: In generale, penso che stiamo mantenendo il concetto che dovresti essere in grado di “capire” semplicemente sfogliando il libro e osservando il materiale di ambientazione. È una sensazione, un’atmosfera, un tono. Qualcosa di abbastanza astratto. Non c’è bisogno di studiare o seguire le istruzioni; il mondo è vostro, da definire e farne quello che volete. Tutto ciò che diamo sono suggerimenti, idee e forse ispirazione per la vostra creatività.

La meccanica del conto alla rovescia tramite le profezie apocalittiche è uno degli aspetti più apprezzati di MÖRK BORG. Dal comunicato stampa sappiamo che in CY_BORG RPG ci sarà qualcosa di simile, legato ai titoli dei giornali. Potete farci qualche anticipazione su questo aspetto?

CS: L’idea principale è sempre la stessa, queste Miserable Headlines (Titoli Miserabili. NdR) hanno lo scopo di influenzare il mondo di gioco in modi diversi, e noi incoraggiamo a modificarli in modo che abbiano un impatto al di là di qualcosa di cui i giocatori leggono una volta e poi dimenticano. In alcuni casi sono progettati per essere più personali delle Miseries (Miserie. NdR) di MÖRK BORG.

JN: Un modo in cui le Miserable Headlines differiscono dalle Miseries di MÖRK BORG è proprio questo; spesso hanno lo scopo di coinvolgere più direttamente i PG. E poiché questo è un ambiente molto più stretto e più piccolo (una città invece di un intero continente), sarà difficile per il vostro gruppo di punk ignorare il loro effetto. In MÖRK BORG, una Misery potrebbe influenzare un Regno lontano e potresei sentirne parlare o subire effetti di seconda mano. In CY_BORG, sta accadendo qui nella città in cui vivete. A volte proprio nel vostro isolato.

CS: A volte ai vostri amici!

Pensando al genere cyberpunk, mi salta subito alla mente la trilogia dello sprawl di William Gibson. In CY_BORG RPG ci sarà una componente legata alla rete e ai cowboy del cyberspazio? In caso affermativo, come sarà strutturata?

JN: La Rete è a più livelli e apparirà e si comporterà in modo molto diverso a seconda di quanto in profondità andrete. Il livello più alto è fondamentalmente un vortice tremolante di AR e ologrammi mescolati con il mondo reale, e poiché tutti sono sempre connessi, l’esperienza visiva standard della città è piuttosto frenetica. Non si può sempre dire cosa è reale e cos’è la Rete. Ma mentre ci si avventura più a fondo nella Rete, ci si lascia alle spalle la realtà e si entra in mondi virtuali, datacosmo astratti e cyberspazi onirici e ultraterreni oltre il regno mortale. È qui che si nascondono i veri tesori e i veri pericoli. A seconda di come volete condurre il gioco, la Rete potrebbe essere praticamente tutto nelle vostre partite a CY_BORG. Dipende tutto da voi, dalle vostre idee e influenze.

CS: E quando tutto e tutti sono connessi, tutto e tutti possono essere hackerati.

E cosa potete dirci riguardo alle protesi cibernetiche? Sono un altro caposaldo dell’immaginario cyberpunk…

JN: Sono una parte importante del genere e abbiamo un elenco di cybertech con cui si può iniziare a giocare o acquistare da professionisti più o meno scrupolosi. Penso (e spero) che questa sia una di quelle cose a cui la comunità vorrà aggiungere i propri miglioramenti e moduli cybertech, è molto facile crearne di propri. In sostanza, penso che la cibernetica sia l’equivalente di CY_BORG degli oggetti magici/potenti, tranne per il fatto che sono fusi con il tuo corpo e collegati al tuo cervello. Naturalmente, questo rende loro (e te) suscettibili agli attacchi informatici, possibili da hackerare e interrompere. Collegare dispositivi intelligenti al tuo cranio non è privo di rischi. E il malfunzionamento non è carino.

In un mondo apocalittico non possono che nascere culti folli e pericolosi. Dal comunicato stampa sappiamo che in CY_BORG RPG non mancheranno, cosa potete dirci in proposito?

CS: Ci sono alcuni culti menzionati nel libro, e vanno dall’adorazione dei demoni affamati di sacrifici alle mega-chiese della classe media che adorano la tecnologia. Non è proprio certo quale di questi sia il più pericoloso.

JN: Penso che l’inclusione dei culti sia una delle cose che rendono CY_BORG la versione cyberpunk di MÖRK BORG. Perché, anche se questo è un mondo di fantascienza ultramoderno, puoi ancora combattere contro alcuni cultisti armati di pugnale e rubare la loro merda.

CS: Le sette sembrano abbastanza adatte per un futuro distopico, nella vita reale abbiamo avuto persone che aspettavano che un uomo morto tornasse in vita, aspettandosi che proclamasse che il tizio sbagliato stesse guidando un certo paese…

Attorno a MÖRK BORG è nata una community molto prolifica che ha prodotto una mole considerevole di materiale per il gioco ed è stata da voi molto supportata. Immagino che anche per CY_BORG RPG sarà lo stesso… Per CY_BORG RPG prevedete di rilasciare supplementi di gioco e zine come FERETORY per MÖRK BORG?

CS: In questo momento il nostro unico obiettivo è consegnare tutto questo nelle mani delle persone. Abbiamo molte idee per altre cose, ma non possiamo parlare di niente al momento.

JN: La nostra comunità è incredibile; produttiva, creativa e molto accogliente e spero che si sentano ispirati da CY_BORG come da MÖRK BORG. Mi piacerebbe vedere la loro interpretazione del mondo e del gioco che stiamo realizzando e vedere alcuni supplementi cibernetici di terze parti accanto ai teschi e ai flagelli. O forse una sorta di mostruosa fusione dei due?

Avete già nuovi progetti in cantiere? Potete darci qualche informazione in anteprima? Johan, posso chiederti se state progettando altre zine o supplementi per MÖRK BORG?

JN: Non posso dire molto, in questo momento tutte le mie ore di veglia sono cibernetiche ma una volta che CY_BORG sarà in libertà, il mio sguardo si volgerà a un altro progetto, questa volta per MÖRK BORG. Ma ancora una volta, questo non sarà più lo stesso… Restate in attesa, seguiranno ulteriori informazioni!

Grazie ancora ragazzi per il vostro tempo e la vostra cordialità.

CS & JN: Grazie a te, è stato un piacere!