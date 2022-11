Il Black Friday 2022 è ormai bello che concluso ma, come vi stiamo raccontando in queste ore, con la giornata di oggi si stanno facendo largo, dentro e fuori la rete, le ottime offerte del Cyber Monday 2022, una giornata di sconti che, tradizionalmente, dovrebbe riguardare i soli prodotti tech, ma che negli anni è diventata, di fatto, la giornata di chiusura degli sconti del Black Friday.

In tal senso, sono molti gli store che decidono di prolungare fino a lunedì le proprie proposte in sconto e, tra questi, come avrete capito c’è anche Lego, che ha deciso di variare quelle che erano le già ottime offerte del suo Black Friday 2022, pur chiaro che il fulcro, ovvero gli sconti sui set, è sempre centrale per questa tornata promozionale, tanto che gli sconti proposti possono raggiungere anche il 40%, che per i set venduti su Lego Store è una vera rarità!

Ad aprire le danze, come sempre, ci sono i regali, e se il primo lo conosciamo bene, ovvero il set “Gli elfi Invernali”, che potrete avere con una spesa superiore ai 170 euro, e che Lego aveva già annunciato in concomitanza del suo Black Friday, il secondo è invece un regalo del tutto diverso e, per altro, dedicato ai soli clienti Lego VIP.

Parliamo di una splendida sacca a tema, che i clienti VIP potranno ricevere con una spesa superiore ai 200€, e che può essere utilizzata sia per il tempo libero, o magari per lo sport, come per conservare in sicurezza tutti i propri mattoncini! Un prodotto griffato, sfizioso ed assolutamente limitato che, ne siamo certi, farà gola a quanti amano collezionare i prodotti Lego, specie quelli riservati ai soli VIP, ed il cui acquisto annesso è superiore alla media.

Per quanto riguarda, invece, i set in sconto, non possiamo fare altro che rimandarvi alla lista qui in calce, dove troverete tutti, ma proprio tutti, i set che Lego sta scontando per queste sue giornate di sconti folli. Ovviamente vi invitiamo ad effettuare quanto prima i vostri acquisti, giacché le disponibilità sono comunque limitate, e c’è il serio rischio che i set più belli (o convenienti) si esauriscano rapidamente.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Le offerte Lego per il Cyber Monday 2022

