Cyberpunk: Edgerunners ha conquistato centinaia e centinaia di spettatori su Netflix, fan e non solo dell’omonimo videogioco di CD Projekt Red. Ma non sperate di vedere un ritorno dei protagonisti dell’anime, perché i produttori hanno detto che non ci sarà una seconda stagione. Ci spiace molto, choom.

poster Cyberpunk: Edgerunners

Cyberpunk: Edgerunners, non si farà una seconda stagione

I fan che sperano in una continuazione della serie di Cyberpunk su Netflix, saranno delusi. Come riportato da VGC , la casa di produzione CD Projekt Red, che ha creato il gioco Cyberpunk 2077 su cui è basato l’anime, ha affermato di non avere piani per una seconda stagione. In un’intervista sul sito Famitsu, Satoru Honma, country manager giapponese di CD Projekt Red, ha fatto notare che non ci sono intenzioni di proseguire con Cyberpunk: Edgerunners, poiché il team l’ha concepita come una serie stand alone. Tuttavia, la società potrebbe prendere in considerazione la creazione di più anime sul brand in futuro.

Personalmente mi piacerebbe continuare a lavorare con gli studi giapponesi per produrre più anime in futuro, in parte perché abbiamo ricevuto ottimi feedback. Tuttavia, solo per essere chiari, Cyberpunk: Edgerunners è stato pianificato come un lavoro autonomo, quindi non stiamo effettivamente lavorando alla seconda stagione. Anche se potessimo realizzare più anime in futuro, non so se potrebbe essere la seconda stagione o qualcosa di completamente diverso.

L’anime di Cyberpunk di Netflix ha registrato un enorme successo sulla piattaforma di streaming, rimanendo nella top ten globale per un mese dopo la sua uscita. Il suo livello di popolarità è stato tale da aver causato una concreta rinascita persino del videogioco, dato l’incremento notevole di giocatori registrati su Cyberpunk 2077. Poco dopo l’uscita di Edgerunners, Cyberpunk 2077 ha battuto il record di The Witcher 3: Wild Hunt per il numero dei giocatori simultanei su Steam. Tutti e dieci gli episodi di Cyberpunk: Edgerunners sono ora disponibili esclusivamente su Netflix.