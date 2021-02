Cyberpunk Red: ecco il pdf della Rocklin Augmentics Spider Cyberchair

R. Talsorian Games, gia noto come publisher di The Witcher rpg, ha da poco reso disponibile un dlc dedicato al suo gioco di ruolo ambientato nel distopico, e cromatissimo, futuro di Cyberpunk Red.

Stiamo parlando della Rocklin Augmentics Spider Cyberchair: visionaria evoluzione della sedia a rotelle, questo nuovo elemento di gioco è frutto della collaborazione con Sara Thompson, scrittrice e designer.

E non è la prima volta che l’azienda americana e la Thompson “siedono allo stesso tavolo” per ampliare le opzioni di gioco in modo da includere personaggi disabili

L’autrice, persona realmente portatrice di disabilità, è stata infatti la mente dietro alla creazione di alcuni supplementi di gioco gratuiti, destinati al già citato The Witcher, atti proprio alla creazione di personaggi caratterizzati da forme di disabilità.

All’interno di tali risorse è possibile trovare un esempio di NPC disabile ma soprattutto, citando le parole della stessa Thompson, viene affrontato il modo in cui l’autrice preferisce parlare della sua disabilità, di come questa abbia inciso sulla sua vita e di come abbia imparato a conviverci e ad renderla accettarla come parte di sé. Insomma, troverete delle linee guida che forse non saranno universali, ma sicuramente vi aiuteranno ad affrontare la questione nelle vostre sessioni di gioco e, ancora meglio, nella vita reale con il rispetto che le è dovuto.

Tornando alla Rocklin Augmentics Spider Cyberchair: questa può essere sommariamente descritta come una sedia dal design sportivo appoggiata su una base di metallo e mossa da quattro gambe robotiche che ricordano quelle di un ragno. Il tutto corredato di un futuristico pannello touchscreen e una cloche di comando.

Andando a leggere la descrizione scopriremo che in realtà la Cyberchair è, come logico aspettarsi visto l’ambientazione, molto più futuristica così: è infatti possibile connettersi ad essa tramite un collegamento neurale ed è fornita di protezioni tali da renderla inattaccabile da effetti EMP (impulsi elettromagnetici in grado di rendere inoperative le più comuni apparecchiature elettroniche).

Inoltre il modello più avanzato può essere dotato di una serie di opzioni cibernetiche aggiuntive

Certo può venire spontaneo chiedersi perché inserire un elemento di questo tipo in un’ambientazione dove, letteralmente, sostituire una parte del corpo è all’ordine del giorno.

E a tal proposito la risposta viene direttamente dalla Thompson (traduzione nostra):

La sedia va a risolvere diverse questioni a cui la gente pensa raramente, o di cui alle volte non è nemmeno cosciente. Ad esempio, se il personaggio non volesse usare degli arti artificiali o un esoscheletro? Oppure, se non avesse la disponibilità economica per farlo, ma potesse permettersi con maggior facilità alla Cyberchair? O se giocassimo una netrunner o un tecnico affetti da una malattia cronica che renda difficoltoso trasportare tutto l’equipaggiamento?

La Rocklin Augmentics Cyberchair Line è disponibile in formato digitale per il download gratuito a questo link