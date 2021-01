Cyborg non sarà presente nel film di The Flash

Continuano a emergere e spegnersi varie indiscrezioni riguardo il film di The Flash, e dopo aver fatto chiarezza sulla presenza di Michael Keaton nel DCEU è arrivato il momento di parlare di un altro membro prominente della Justice League, ovvero Cyborg.

Le voci di corridoio sulla sua possibile presenza nel film con protagonista Ezra Miller risalgono ormai a diversi mesi fa, e nel periodo di settembre sembrava che fosse in ballo una negoziazione con Ray Fisher per la sua presenza nel film. Questi dal canto suo non ha voluto essere accondiscendente verso WarnerMedia alla luce del trattamento rivoltogli dai produttori esecutivi Geoff Johns e John Berg in seguito alla sua denuncia di cattivo comportamento da parte di Joss Whedon nel ruolo di regista di Justice League.

A smentire i rumor sulla presenza di Ray Fisher in The Flash arriva a gamba tesa lo sceneggiatore Mark Hughes, che con un tweet esclude questa possibilità:

“Le voci sul recast di Cyborg sono una bugia, Cyborg non sarà in The Flash e il ruolo non è stato riassegnato a qualcun’altro. Ho ottenuto la conferma dallo studio. Il rumor è FALSO.”

Il riferimento al recast di Cyborg era emerso proprio in relazione al difficile rapporto che si era sviluppato tra Ray Fisher e WarnerMedia, dato che sembrerebbe che l’attore avrebbe rifiutato la loro proposta di compenso per apparire in The Flash. A quanto pare questa vicenda non ha portato a un cambio di interprete.

Al momento dunque sembra ufficiale che Cyborg non sarà presente in The Flash, in cui vedremo comunque due versioni di Batman, Michael Keaton e Ben Affleck, secondo il concetto di multiverso che il film dovrebbe finalmente sdoganare per il DCEU. Vedremo se le trattative si sbloccheranno in qualche modo nei prossimi mesi.

Vi ricordiamo che l’uscita di The Flash è prevista per novembre 2022.