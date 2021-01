Cyclops, da X-Men la nuova statua 1/6 di Kotobukiya

Da Kotobukiya arriva l’annuncio di una nuova statua in resina basata su Cyclops (Ciclope), uno dei mutanti super eroi più famosi degli X-Men. La statua sarà in scala 1/6 per una altezza complessiva (base compresa) di ben 40 cm. Il costume di Cyclops si ispira al costume classico dei fumetti (che abbiamo avuto modo di apprezzare anche con la serie animata del 1992) che vede un costume azzurro con elementi come stivali, guanti e mutanda di colore giallo, un classico intramontabile.

Cyclops è uno dei tanti mutanti super eroi tratti dal mondo Marvel al servizio del professor Charles Xavier. Sebbene l’umanità (e spesso anche gli Avengers) sia spesso entrata in contrasto con i mutanti etichettandoli come rovina del pianeta e causa di numerosi disastri Cyclops e i suoi compagni hanno sempre fatto il possibile per combattere contro le più svariate minacce. Spesso Cyclops si è trovato contro anche Wolverine a causa della rivalità amorosa nei confronti di Jean Grey ma lei alla fine ha preferito lui.

La statua di Cyclops appartiene alla linea Fine Art Statue, una linea di prodotti di fascia medio-alta proposta da Kotobukia (che solitamente tratta statue più economiche in pvc). Cyclops, come Wolverine (altra statua già annunciata) è stato scolpito digitalmente e una volta disponibile potrà essere abbinato ad altri X-Men per comporre un unico enorme diorama grazie alla basetta che andrà a combaciare con quelle di altri mutanti.

Il livello di dettaglio ottenuto da questo tipo di resina consente di proporre agli appassionati un prodotto dai dettagli incredibili come la pigmentazione della pelle e degli strappi sulla tuta. Cyclops Fine Art Statue di Kotobukiya sarà presto in preordine ad un costo di circa 600 euro con uscita stimata per il mese di Giugno 2021.