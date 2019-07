Cyrax da Mortal Kombat – Storm Collectibles

Storm Collectibles è ormai pronta a rilasciare sul mercato la nuovissima action figure dedicata al personaggio di Cyrax direttamente da Mortal Kombat.

Continuano le nuove uscite di Storm Collectibles, questa volta è il turno di Cyrax direttamente dal videogioco Mortal Kombat pronta per essere lanciata sul mercato di tutto il mondo tra pochi mesi.

I preordini di questa figure sono già stati aperti e l’uscita sul mercato è ormai vicina. Come per tutte le figure di Storm Collectibles anche questa verrà realizzata solamente in plastica e completamente snodabile; sarà corredata di numerosi accessori extra per dar libero sfogo alla nostra creazione nelle pose. Come sempre troveremo uno stand apposito dedicato per poter posizionare Cyrax anche nelle pose action più estreme o semplicemente normali.

Nella confezione oltre alla figure troveremo anche diversi extra, tra cui: quattro paia di mani intercambiabili, una bomba, una rete verde e naturalmente lo stand per poter posizionare la figure.

Mortal Kombat è una serie di videogiochi picchiaduro a incontri creata nel 1992 da Ed Boon e John Tobias per Midway Games che ha creato diversi seguiti per le console, computer e arcade. In seguito al fallimento dal 2011 i videogiochi sono sviluppati dalla NetherRealm Studios di Boon, poi il marchio viene acquisito dalla Warner Bros. Quest’anno è uscito l’undicesimo capitolo della serie, nonché sequel diretto di Mortal Kombat X per PlayStation 4, Xbox One, Microsoft Windows e Nintendo Switch.

Tra i tanti personaggi presenti in questi lunghissimi anni che sono comparsi nella saga c’è Cyrax:

Cyrax è il secondo dei tre prototipi di ninja cibernetici che appaiono in Mortal Kombat 3, e la sua missione, al pari di quella delle sue controparti Sektor e Smoke, è uccidere il ninja traditore Sub Zero; questi, infatti, aveva rifiutato di sottostare alle direttive del Lin Kuei, che intendeva trasformare i propri guerrieri in automi, e aveva lasciato il clan: cosicché il Lin Kuei invia i tre sicari elettronici a uccidere Sub Zero. Cyrax sarà sconfitto e riprogrammato da quest’ultimo affinché possa battere Shao Kahn ma, poiché l’Imperatore Oscuro è già stato sconfitto dai guerrieri della Terra, Cyrax rimane in attesa di nuovi ordini; pian piano il programma di Cyrax comincia a deteriorarsi, sicché l’automa finisce per vagare sulla Terra fino a sprofondare nelle sabbie mobili dell’ex Deserto di Jade. Successivamente viene ritrovato da Sonya Blade e Jax, e si unisce a loro nelle file delle Forze Speciali, per ringraziarli di averlo aiutato a tornare in parte umano.

L’uscita nei negozi della action figure di Hanzou Hattori è prevista per ottobre 2019 al prezzo di 75.00 dollari.