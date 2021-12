D20 Day: Jack Black e altre celebrità per il grande evento delle feste

Lunedì è il 20 dicembre, il che significa che è il D20 Day. Per festeggiare, Dungeons & Dragons ha annunciato una nuova sessione di gioco a tema festivo in cui parteciperanno numerose celebrità a tema festivo e che i fan potranno guardare in streaming. Per l’occasione il nuovo celebrity game è stato chiamato Lost Odyssey: Promised Gold.

D20 Day: i nomi del grande evento finale del 2021

Deborah Ann Woll svolgerà il ruolo di Dungeon Master per un’avventura che segue il bardo stregone nano di montagna di Jack Black, Barrolo, dopo la sua ultima avventura. Questa divertente avventura raccoglierà fondi per Extra Life e Children’s Miracle Network Hospitals e sarà trasmessa in streaming esclusivamente tramite TikTok di IGN alle 10:00 PT del 20 dicembre (ore 19 italiane).

Ecco l’elenco completo del cast:

Deborah Ann Woll – Dungeon Master

– Dungeon Master Gaten Matarazzo – Meryl Stroop (Mezzelfo / Monaco Ranger)

– Meryl Stroop (Mezzelfo / Monaco Ranger) Jack Black – Barrolo (Nano della Montagna / Bardo Stregone)

– Barrolo (Nano della Montagna / Bardo Stregone) Janina Gavankar – Zap (Umano / Bardo)

– Zap (Umano / Bardo) Melissa Villaseñor – Ruby (gnomo delle rocce / druido)

– Ruby (gnomo delle rocce / druido) Michelle Rodriguez – Lux (Elfo Oscuro / Ladro)

– Lux (Elfo Oscuro / Ladro) Reggie Watts – Bronwyn (Elfo dei boschi / Ranger)

Inoltre, Wizards of the Coast rilascerà un’avventura gratuita per farvi divertire durante le vacanze mentre siete con i vostri cari e i vostri amici. Questa avventura gratuita sarà disponibile sulle pagine del Kit Essentials e delle iniziative Stay at Home Play.

Ricordiamo che Dungeons & Dragons è un gioco di ruolo fantasy creato da Gary Gygax e Dave Arneson, pubblicato per la prima volta nel gennaio 1974. In tutti questi anni D&D, che ha fornito lo spunto alla nascita di tutto il filone editoriale legato ai giochi di ruolo, ha raggiunto una stima di circa 20 milioni di giocatori, traduzioni in molte lingue e oltre 1 miliardo di dollari di vendite di manuali e accessori fino al 2004. Un evento come il D20 Day che vede la partecipazione di grossi nomi dello spettacolo è un’ulteriore conferma del grandissimo successo del brand in tutto il mondo.