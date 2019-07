D23 Expo 2019: in arrivo moltissime sorprese sul MCU

Nuove sorprese per i fan dell'Universo Cinematografico Marvel sono attese nel corso dell'evento D23 Expo 2019, che si terrà tra poco meno di un mese.

Le sorprese per i fan dell’Universo Cinematografico Marvel non si sono concluse con il San Diego Comic Con 2019. Infatti tra un mese, esattamente dal 23 al 25 agosto, avrà luogo il D23 Expo 2019, ad Anaheim, in California. In questa occasione, non mancheranno ulteriori novità in merito all’MCU che verranno svelate da Marvel Studios e dal presidente Kevin Feige. Nel corso dell’evento organizzato da The Walt Disney Company, verranno presenti nuovi progetti sia per quanto riguarda il cinema, che la televisione, videogiochi e parchi a tema. In oltre al D23 Expo 2019 tutti i fan assisteranno a concerti e intrattenimenti vari.

A quanto pare, i fan dell’Universo Cinematografico Marvel avranno una grande sorpresa. Infatti, in attesa di vedere i prossimi film Marvel, nel corso dell’evento potranno assistere alla proiezione di alcuni filmati inerenti alle prossime pellicole cinematografiche.

JUST ANNOUNCED: @Marvel reveals epic new experiences headed to #D23Expo, including an exclusive #AvengersEndgame video experience and the chance to see sneak peeks at upcoming @MarvelStudios films: https://t.co/sJi9EsiU02 pic.twitter.com/PkxzvNYvQa — Disney D23 (@DisneyD23) July 23, 2019

Molto probabilmente, questi filmati riguarderanno i prossimi film annunciati da Marvel Studios al San Diego Comic Con 2019. Dunque i fan dell’Universo Marvel, potrebbero vedere immagini inedite su Black Widow, Eternals, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, Doctor Strange in the Multiverse of Madnesse Thor: Love and Thunder. Quasi certamente non mancherà il film sulla Vedova Nera e quello sugli Eterni. Lo stesso presidente di Marvel Studios ha affermato che sia il SDCC che il D23 Expo 2019 saranno indimenticabili, quindi è inevitabile non aspettarsi grandi sorprese.

Siete curiosi di scoprire tutte le novità inerenti all’Universo Cinematografico Marvel che verranno svelate nel corso del D23 Expo 2019?