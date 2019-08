D23 Expo: Hong Kong Disneyland – i dettagli dell’area Frozen ed il nuovo castello delle fiabe

Hong Kong Disneyland avrà un nuovo castello ispirato a 13 fiabe classiche ed un'area dedicata al film Frozen con al suo interno due attrazioni.

Arrivano delle novità per Hong Kong Disneyland. In occasione della D23 Expo si sono susseguiti una lunga serie di annunci sulle novità che troveranno posto all’interno dei resort Disney di tutto il mondo come nel caso di Parigi (Avengers Campus) o degli studios di Orlando e Disneyland (Mickey & Minnie Runaway Railway). Anche per il resort di Hong Kong sono stati presentati grandi progetti di espansione e rinnovamento. Alcuni dei migliori parchi divertimento al mondo potrebbero fare un ulteriore “salto in avanti” dopo la realizzazione di queste attrazioni!

Il nuovo castello delle fiabe

I castelli sono da sempre il simbolo della Disney. Ancora oggi esso costituisce il logo di presentazione per tutte le produzioni cinematografiche. Non a caso ogni parco Disney si sviluppa intorno ad un castello centrale. Ognuno è diverso dall’altro, alcuni più realistici, altri più fiabeschi. Il castello di Hong Kong è stato da sempre il meno bello ed il più piccolo. Tutto ciò presto cambierà. I lavori sono già iniziati ed una volta terminati ci ritroveremo davanti ad una delle creazioni più spettacolari mai realizzate.

Il nome ufficiale è Castle of Magical Dreams e non sarà direttamente collegato ad un film e/o principessa specifica, piuttosto trae ispirazione nello stile e negli elementi decorativi da ben 13 fiabe Disney classiche tra le quali Cenerentola, Biancaneve e La Bella e la Bestia. Ciò sarà molto evidente osservando ad esempio le numerose guglie presenti. Ognuna presenterà un elemento decorativo differente che richiama una storia in particolare.

In concomitanza con l’inaugurazione del nuovo castello debutterà un nuovo show notturno con effetti speciali e 3D mapping.

Nuova area a tema Frozen

Una novità assoluta. Non presente in nessun altro parco Disney ma solo all’Hong Kong Disneyland. Nel 2021 vedrà la luce un’intera area tematica dedicata a Frozen e nella quale verranno costruiti gli elementi più caratteristici di Arendelle, cominciando dal castello.

Al suo interno verrà realizzata l’attrazione Frozen Ever After già presente all’interno del parco Epcot e che potete ammirare nel video:

ma ad Hong Kong Disneyland arriverà anche un’attrazione inedita: il roller coaster familiare Wandering Oaken’s Sliding Sleighs che aprirà successivamente rispetto al resto dell’area. Non è stata resa nota la tipologia esatta, ma si distinguerà per la particolare forma dei veicoli e sarà simile anche dal punto di vista dello spazio occupato a Seven Dwarfs Mine Train presente nel parco Magic Kingdom e presso Shanghai Disneyland.