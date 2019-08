D23 expo: la Lucasfilm mostra tutte le armature di Star Wars

La Lucasfilm mostra 40 anni di armature appartenenti alla saga di Star Wars, durante la prima giornata del D23.

Al D23 la Lucasfilm si è presentata con il suo squadrone si stormtrooper, o almeno con le loro armature, presso l’Anaheim Convention Center messo a disposizione per l’evento. Non si tratta solo degli stormtrooper bianchi e neri che tutti ricordano, ma di una vera e propria collezione di armature appartenenti alla saga di Star Wars. Nel corso degli anni, sono stati creati modelli iconici e una miriade di varianti, che oggi sono state esposte al pubblico in occasione di uno degli eventi più importanti dell’anno.

Le armature esposte all’Anaheim Convention Center sono a grandezza naturale e mostrano i modelli migliori dell’esercito imperiale, tutte viste nella saga degli Skywalker, da Una Nuova Speranza fino ad arrivare al nono episodio L’Ascesa di Skywalker, e nel prequel Rogue One: A Star Wars Story.

E’ possibile vedere diversi modelli tra cui lo Scout Trooper, realizzato da Aggie Guerard Dodgers e Nilo Rodis-Jamero, ovvero l’iconica armatura bianca e nera, nota anche a coloro che non conoscono la saga, oppure il Sith Trooper, la nuova armatura rossa che vedremo nel film di J.J Abrams. Tra tutte spicca l’armatura di Capitan Phasma, realizzata da Michael Kaplan, apparsa ne Il Risveglio della Forza e indossata da Gwendoline Christie (Brienne di Tarth in Game of Thrones) e un nuovo tipo mostrato in esclusiva: si tratta del Jet Trooper del Primo Ordine un’uniforme imperiale dotata di razzi e jet-pack con cui volare, che potremo finalmente vedere a dicembre nel nono film L’ascesa di Skywalker.

Sembra quasi che la galassia lontana lontana non sia poi così irraggiungibile durante queste giornate del D23, che con questa mostra e con le notizie che ci daranno su The Mandalorian e tutto l’universo di Star Wars sta facendo vivere a fan e non solo le avventure della storica saga nata dal genio di George Lucas.