D23 Expo: i poster di Black Widow, WandaVision e The Falcon and the Winter Soldier

Diffuse su Twitter le foto dei poster promozionali di Black Widow, WandaVision e The Falcon and the Winter Soldier.

La D23 Expo continua ad alimentare le novità legate ai franchise Marvel con delle nuovissime immagini promozionali.

Nonostante l’indigestione di grandi annunci avvenuta nei giorni scorsi ad accendere l’entusiasmo dei fan sono le immagini di tre poster promozionali. Su Twitter infatti stanno circolando fotografie dei manifesti promozionali dedicati al film di Black Widow e le serie tv WandaVision e The Falcon and the Winter Soldier.

Si tratta di tre poster, le cui immagini non sono ancora state diffuse ufficialmente da Marvel, tuttavia questo non sta fermando i diversi utenti che sulla piattaforma di micro blogging stanno postando le immagini di questi omaggi.

Black Widow

Il poster promozionale dedicato al film di Vedova Nera è virato sui toni del rosso e nero e ritrae una Natasha Romanov al centro della composizione con espressione seria e concentrata. La pericolosa spia impugna i suoi caratteristici bastoni telescopici. Alle sue spalle lo sfondo è una composizione che si sviluppa attorno alla clessidra, il simbolo della vedova nera. In ciascuna delle partizioni possiamo trovare i personaggi principali con cui Natasha si ritroverà ad interagire nel film.

Notiamo subito Taskmaster nel riquadro in alto, Red Guardian alla destra e dei personaggi femminili di cui non abbiamo informazioni, ma che con buona probabilità potrebbero essere altre partecipanti al programma Vedova Nera, nel lato sinistro.

WandaVision

Il poster promozionale dedicato alla serie tv WandaVision ci catapulta direttamente durante gli anni ‘50. La coppia di Avengers è ritratta in un soggiorno tipico della suburbia americana. Vi sono però alcuni elementi che sollevano diversi interrogativi su ciò che potrebbe avvenire durante la serie. Dalle informazioni in nostro possesso sappiamo cheWandaVision sarà ambientata durante gli anni ‘50, tuttavia non sappiamo il perché di questa particolare scelta narrativa. Se osserviamo con attenzione l’illustrazione possiamo notare tre elementi a prima vista innocui ma che, se osservati con attenzione, si rivelano incredibilmente inquietanti ed in contrasto con il quadretto felice dove non tutto è come sembra.

Il televisore emette un bagliore porpora, il paesaggio fuori dalla finestra è traslucido quasi spettrale e sul lato sinistro della parete un’ombra sinistra, la cui sagoma sembra richiamare l’iconico copricapo di Wanda Maximov, si staglia sulla carta da parati.

The Falcon and the Winter Soldier

Il poster presenta i due protagonisti in una classica posa da eroi di azione. Nell’illustrazione è possibile intravedere dei dettagli del nuovo costume di Sam Wilson, mentre Bucky appare con un aspetto più ripulito. Sullo sfondo un cielo azzurro in cui è possibile scorgere lo scudo di Steve Rogers in trasparenza sovrapposto alla sagoma di Falcon in volo.