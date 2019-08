D23 Expo: Star Wars annuncia il suo catalogo su Disney+

Nella presentazione di Disney+ della D23 sono state annunciate tutte le serie originali di Star Wars

L’ultimo segmento della presentazione dei contenuti di Disney+ tenutasi durante la D23 Expo ha riguardato l’universo di Star Wars e a presentare la line up è la presidentessa della Lucasfilm, nonché produttrice, Kathleen Kennedy.

Il primo annuncio fatto da Kennedy riguarda la presenza nel catalogo Disney+ dei film della saga: entro un anno dal lancio della piattaforma sarà possibile trovare l’intera filmografia della saga, compreso Episodio IX, all’interno della libreria del servizio streaming.

Chiarito questo punto Kennedy è passata al tema delle serie tv e dei contenuti originali, puntualizzando che nello sviluppare queste nuove produzioni, Lucasfilm, si sta impegnando per consegnare ai fan delle serie la cui qualità può essere paragonabile a quella delle produzioni cinematografiche.

La prima serie che viene quindi presentata è la nuova stagione di Clone Wars, in cui rivedremo nuovamente Dave Filoni nel ruolo di showrunner. Non vengono svelati dettagli sulla trama della nuova stagione, ma viene rivelato che i nuovi contenuti di saranno distribuiti a partire da febbraio 2020.

Fanno il loro ingresso sul palco Diego Luna e Alan Tudyk. La coppia di attori protagonisti di Rogue One interviene per presentare la nuova serie basata sui loro personaggi, Cassian Andor e il cinico droide K-2SO. La serie di cui non può ancora essere rivelato il titolo inizierà le sue riprese nel 2020.

Arriva finalmente il momento di presentare The Mandaloriar, a parlare della serie salgono sul palco Jon Favreau e Dave Filoni. I due sceneggiatori raccontano brevemente il percorso produttivo della serie e di come sia stato entusiasmante lavorarvici e poco dopo vengono raggiunti dal cast per lanciare l’attesissimo trailer. The Mandalorian sarà distribuita su Disney+ a partire dal 12 novembre 2019.

Terminato il trailer di The Mandalorian Kathleen Kennedy riprende la parola per annunciare una sorpresa speciale per il pubblico. A queste parole la platea inizia a fremere, perché quello che si era vociferato nei giorni scorsi sta per venire confermato sul palco del Convention Center di Anaheim: Ewan McGregor tornerà ad indossare i panni del maestro Jedi Obi-Wan Kenobi!

L’attore viene così accolto da un pubblico letteralmente in visibilio per l’annuncio. La serie su Obi-Wan è ufficiale e le riprese cominceranno l’anno prossimo.