D23 expo: un’occhiata al costume di The Mandalorian

Disney ha offerto ai fortunati fan di Star Wars la possibilità di dare un’occhiata ravvicinata ai costumi di The Mandalorian, esposti durante l’evento D23 2019. E’ possibile guardare da vicino i costumi indossati dal protagonista, interpretato da Pedro Pascal, della nuova serie appartenente all’universo di Star Wars, saga storica nata dalla mente di George Lucas. In basso all’articolo è possibile vedere una foto dei costumi mostrati durante l’evento, che i visitatori hanno potuto guardare da vicino.

La serie The Mandalorian approderà presto su Disney + ed è ideata e sceneggiata da Jon Favreau. La trama non è stata ancora completamente svelata, ma è ambientata nell’Orlo Esterno, cinque anni dopo la battaglia di Endor: l’Impero si sta sgretolando dopo la morte dell’Imperatore Palpatine e la Galassia è in piena guerra civile. Il protagonista è un Mandaloriano di cui non si conosce nulla, nemmeno il suo aspetto (quest’ultimo facilmente intuibile, considerando che il protagonista è interpretato dall’attore Pedro Pascal). Sotto l’aspetto estetico, la serie sembra richiamare i primi film di George Lucas, complice anche il fatto che si tratta di una serie che racconterà eventi precedenti alla trilogia contemporanea, mostrando un’aspetto molto vicino allo stile anni 70 della prima trilogia, caratterizzato da effetti speciali che, pur essendo low-budget, risultarono spettacolari.

Favreau ha condiviso con James Cameron un paio di pensieri riguardo la serie: “ Sin da quando ho scritto gran parte di The Mandalorian, ho cercato di mantenere la stessa linea che c’è nei vecchi film di Star Wars, ovvero di un lavoro relativamente realizzato con un budget poco consistente, ma con degli effetti speciali ugualmente spettacolari.”

The Mandalorian approderà su Disney + il 12 Novembre di quest’anno mentre l’episodio IX Star Wars: L’Ascesa di Skywalker arriverà nelle sale italiane il 18 Dicembre.