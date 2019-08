D23: svelato uno sconvolgente trailer di Episodio IX – L’ascesa di Skywalker

Durante la presentazione dedicata a Episodio IX è stato svelato un nuovo poster del film e mostrato uno sconvolgente nuovo teaser trailer.

Oggi è stato il grande giorno per gli annunci degli studi cinematografici alla D23 Expo.

La conferenza ha avuto una durata di due ore, all’interno delle quali sono state elencate le pellicole in lavorazione.

I vari studi si sono alternati sul palco e ad aprire la presentazione è stata Lucasfilm, nelle persone di Kathleen Kennedy e J.J. Abrams.

L’intera presentazione ha riguardato Episodio IX- L’ascesa di Skywalker, l’imminente capitolo conclusivo della terza trilogia di Star Wars.

Il cast del film, accompagnato dai droidi BB-8 e R2-D2, è salito sul palco e in questa occasione sono stati introdotti alcuni nuovi personaggi del film, come Kerrie Russell (The Americans), che interpreterà Zorri Bliss, una vecchia conoscenza di Poe.

Gli attori si sono lasciati andare a commenti carichi di affetto per i personaggi interpretati: in particolare Billy Dee Williams ha affermato che “Lando non lo ha mai veramente abbandonato e che far parte di questa esperienza dopo tutti questi anni è qualcosa di davvero speciale”.

La discussione si è poi spostata sul ricordo di Carrie Fisher e su come il personaggio di Leia sia il cuore di questa storia. In fase di lavorazione si è riuscito a utilizzare alcune parti del girato di Episodio VII per ottenere l’ultima interpretazione dell’attrice.

Durante la presentazione è stato svelato il nuovo poster del film: in questa nuova locandina Rey e Kylo Ren si scontrano mentre alle loro spalle lo sguardo dell’Imperatore Palpatine incombe su di loro.

La presentazione è terminata con la proiezione di un montaggio video che ha incluso anche alcune scene inedite di Episodio IX, che sul finale hanno rivelato una scena sconvolgente. Preghiamo quindi i nostri lettori più sensibili agli spoiler di non proseguire oltre.

Il filmato comincia con alcuni dei momenti più significativi degli ultimi due film mentre una voce recita “We’ve passed on all we know. The thousand generations live in you now but this is your fight.”. A questo punto vengono mostrate alcune sequenze inedite tratte da Episodio IX, in cui è possibile udire la voce di Palpatine, mentre Rey appare vestita con una tunica nera mentre impugna una spada laser doppia di colore rosso simile a quella di Darth Maul.

Sara Rey la vera villain di Episodio IX? Lo scopriremo solo a dicembre.