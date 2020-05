Da 5 Bloods: il nuovo film di Spike Lee si mostra nel trailer ufficiale

Quest’anno potrebbe non esserci una vera e propria stagione cinematografica estiva in Italia e nel resto del mondo, ma Netflix e gli altri servizi di streaming stanno facendo il possibile per compensare la mancanza di film sul grande schermo. Netflix, infatti, renderà disponibili alcuni film molto attesi nei prossimi due mesi, tra cui l’ultima pellicola dell’acclamato regista Spike Lee, Da 5 Bloods. Il nuovo film di Lee debutterà su Netflix il 12 giugno, ma il regista ha deciso di mostrare qualche dettaglio in più tramite i suoi social e Netflix ha pubblicato il primo trailer ufficiale.

Lee, nella giornata di ieri, ha infatti condiviso il primo teaser di Da 5 Bloods in cui offre circa trenta secondi di riprese del film in uscita:

Da 5 Bloods: trailer ufficiale

Gli ultimi secondi di questo teaser rivelavano che il primo trailer completo di Da 5 Bloods sarebbe arrivato lunedì, cioè oggi. Ecco, puntuale come un orologio svizzero, il primo trailer ufficiale del nuovo film di Da 5 Bloods condiviso da Netflix:

Da 5 Blood è la storia di quattro veterani afroamericani: Paul (Delroy Lindo), Otis (Clarke Peters), Eddie (Norm Lewis) e Melvin (Isiah Whitlock Jr.). Quest’ultimi, dopo aver combattuto la guerra del Vietnam, decidono di ritornare in quei luoghi per ricercare ciò che rimane del loro caposquadra caduto in guerra (Chadwick Boseman) e di un tesoro sepolto. I quattro soldati, riuniti dal preoccupato figlio di Paul (Jonathan Majors), combattono le forze dell’uomo e della natura mentre affrontano le devastazioni durature dell’immoralità della guerra del Vietnam.

Da 5 Bloods ha visto una scrittura travagliata prima da parte di Danny Bilson e Paul De Meo, e successivamente è stato riadattato dallo stesso Lee e Kevin Willmott, già co-sceneggiatore di BlacKkKlansman. Il cast del film comprende Chadwick Boseman, Paul Walter Hauser, Norm Lewis, Delroy Lindo, Jonathan Majors, Clarke Peters, Isiah Whitlock Jr., Jean Reno, Mélanie Thierry, Jasper Pääkkönen, Veronica Ngo e Giancarlo Esposito.