Continua a prendere forma il film su Spawn, personaggio creato da Todd McFarlane nel 1992 per Image Comics. Il noto fumettista ha annunciato che Malcom Spellman e Scott Silver, i cui lavori includono Joker e la serie Disney+ The Falcon and The Winter Soldier, saranno gli sceneggiatori ufficiali del reboot sull’antieroe dei fumetti. A loro si aggiungerà Matthew Mixom.

Spawn

Scelti gli sceneggiatori del reboot di Spawn

Sono ormai anni che i fan di Spawn aspettano di vedere un suo ritorno sul grande schermo: l’ultima iterazione risale al 1997 dove fu Michael Jay White a vestire i panni del protagonista. Il reboot sarà prodotto dalla Blumhouse e vedrà il premio Oscar Jamie Foxx nel ruolo di co-protagonista assieme a Jeremy Renner. Ancora nessun aggiornamento, invece, sul potenziale regista e sulla data di uscita. Todd McFarlane ha voluto in ogni caso rassicurare i fan, spesso impazienti, dichiarando che nuove informazioni saranno divulgate in questi giorni al New York Comic-Con.

Spawn è un antieroe infernale che prima di essere ucciso lavorava come assassino per il governo. Il personaggio è tornato nel regno dei vivi grazie a un patto con il diavolo per diventare un Hellspawn. Sebbene le riprese del nuovo film non siano ancora partite, Jamie Foxx ha già avuto modo di visionare delle versioni preliminari dei costumi: “Ho visto dei concept art e posso dirvi che Todd si sta impegnando al massimo, lui è un perfezionista. Sarete contenti del risultato finale”.

Nel frattempo Spawn continuerà ad avere nuova linfa vitale sulle pagine cartacee, scontrandosi ancora una volta con Batman. Batman/Spawn #1 arriverà nelle fumetterie americane il 13 dicembre, edito da DC Comics, e vedrà il ritorno di McFarlane alla scrittura e Greg Capullo alle tavole: il duo ha lavorato per anni a numerosi fumetti di Spawn per la Image Comics. Batman/Spawn: War Devil, invece, sarà ristampato il 15 dicembre. Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli in merito al fumetto se non che sarà composto da 48 pagine e sarà un numero singolo. Era stato pianificato anche un terzo cross-over dal titolo Batman/Spawn: Inner Demons, ma non è mai stato pubblicato. In entrambi i numeri Batman e Spawn finiscono per allearsi, dopo aver combattuto tra loro, per affrontare un nemico comune.