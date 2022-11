I Marvel Studios hanno finalmente trovato il regista del travagliato reboot di Blade. Dopo l’uscita di Bassam Tariq dal progetto, confermata nei mesi scorsi, sarà Yann Demange a dirigere il nuovo film dell’MCU. Yenn è noto per aver diretto il pilot della serie horror Lovecraft Country, trasmessa su HBO. L’annuncio è arrivato poche fa attraverso The Hollywood Reporter.

Oltre al nuovo regista è stato anche uno sceneggiatore nuovo di zecca, Michael Starrbury, che nel palmares vanta una nomination agli Emmy per un episodio del drama This is Us. Grazie a questo nuovo rilancio creativo i piani attuali sono quelli di iniziare la produzione del film nel 2023 ad Atlanta per rispettare la nuova data di uscita da calendario: 6 settembre 2024. Il reboot di Blade farà parte della Fase 5 del Marvel Cinematic Universe e vedrà il premio Oscar Mahershala Ali nei panni del cacciatore di vampiri. Si era diffusa una voce secondo cui l’attore fosse alquanto frustrato per la lunghezza della sceneggiatura (soltanto 90 pagine) e per la mancanza di forti scene d’azione.

Mahershala Ali dovrà quindi raccogliere la grande eredità di Wesley Snipes, che ha interpretato Blade in tre film, dal 1998 al 2004. L’attore ha più volte rivelato di essere stato un grande fan della sua interpretazione e di nutrire il massimo rispetto nei suoi confronti. Blade ha fatto il suo debutto in The Tomb of Dracula #10 (luglio 1973) della Marvel Comics. Nato Eric Cross Brooks, Blade è un dhampir, ovvero un essere nato da un umano mortale e da un vampiro immortale. Il “debutto” di Blade nell’MCU è avvenuto in una delle scene post-credits di Eternals (2020), senza però venire inquadrato. Si è trattato, infatti, di un semplice cameo vocale assieme a Dane Whitman (Kit Harrington).