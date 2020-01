Da oggi Marvel Television cambia nome: ecco come si chiamerà

Con l’arrivo di Kevin Feige come Chief Creative Officer di Marvel Studios, erano prevedibili numerose novità ebbene, una di queste riguarda proprio il nome della divisione TV della Casa delle Idee. Dunque, a partire da oggi non sentiremo più parlare di Marvel Television ma di Marvel TV Studios. Ovviamente, il cambiamento del nome non è radicale però viene effettuato un importante passo avanti che va a sottolineare quanto – tra la divisione e i Marvel Studios – ci sia sempre una maggiore coesione.

Questo piccolo ma importante cambiamento è stato annunciato poche ore fa – nel corso della serata di ieri – attraverso un comunicato ufficiale. Tra l’altro è stato anche annunciato il cast di Marvel’s M.O.D.O.K. Questo sarà composto da Patton Oswalt – che doppierà il protagonista vocale dello show – e ci saranno anche Ben Schwartz e Melissa Fumero. A tal proposito Karim Zreik, SVP Original Programming & Production per Marvel TV Studios, avrebbe affermato quanto segue:

“Patton Oswalt e Jordan Blum stanno svolgendo un lavoro fenomenale nel porre le basi per questo eccezionale show, siamo entusiasti d’includere questo cast nella famiglia Marvel” .