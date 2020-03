Da Portal Games in arrivo Million Dollar Script, un party game hollywoodiano

Portal Games ha annunciato Million Dollar Script, un nuovo gioco da tavolo sul mondo del cinema e lo showbiz.

In Million Dollar Script i giocatori avranno la possibilità di vestire i panni di aspiranti sceneggiatori alle prese con il pitch con un importante produttore di Hollywood. Si tratterà di un party game dal taglio ironico, ideato da Daniel Stamm, per 3-10 giocatori, adatto dai 14 anni in su.

Gli aspiranti sceneggiatori dovranno impegnarsi per riuscire ad impressionare i potentissimi produttori degli studi più rinomati, affinché possano scegliere la sceneggiatura vincente, che diventerà il prossimo blockbuster. La sceneggiatura vincente dovrà possedere tutti quegli elementi chiave di un classico hollywoodiano come l’eroe e l’antagonista, ma oltre alla presenza di questi personaggi chiave occorrerà creare una trama solida in tre atti.

Come ogni buon party game Million Dollar Script sarà adatto ad un pubblico trasversale composto sia da giocatori veterani che casual, che armati di creatività dovranno dare prova di riuscire a esporre in maniera efficace e divertente la propria storia.

All’inizio di ogni partita i giocatori dovranno dividersi in due team, mentre un altro membro del gruppo dovrà arbitrare la partita impersonando il produttore (the Exec).

I due team di sceneggiatori dovranno mostrare al produttore la propria idea per un possibile film. Il pitch che dovrà essere sviluppato in base alle varie carte che saranno pescate durante la partita e che serviranno a dare spunti di narrazione alle squadre.

Ogni partita durerà 5 round in cui i giocatori dovranno dare prova di creatività, improvvisazione e doti attoriali per riuscire a mettere a segno più punti vittoria e aggiudicarsi il contratto con lo studio di produzione.

World Premiere sarà distribuito a partire da agosto 2020 in occasione della prossima GenCon. Attualmente non ci sono notizie circa un’eventuale localizzazione italiana.