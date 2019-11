Dadi e pietre preziose con il Sapphire Anniversary Dice Set

Wizards of the Coast, in collaborazione con Level Up Dice presenta il Sapphire Anniversary Dice Set per festeggiare i 45 anni Dungeons & Dragons. Un set, in edizione limitata, di dadi con uno zaffiro incastonato

Per festeggiare il 45° compleanno del gioco di ruolo più famoso del mondo, alla Wizards of the Coast hanno pensato di fare le cose in grande con il Sapphire Anniversary Dice Set.

È stato infatti annunciato che, a breve, verrà immesso sul mercato uno speciale kit a tiratura limitata che conterrà dei dadi in alluminio con uno zaffiro incastonato! La scelta di questa pietra, che andrà a sostituire il numero più alto di uno dei due d20 presenti nel set, non è casuale: tradizionalmente viene regalata per festeggiare i 5 e i 45 anni di anniversario (caso vuole che questo sia anche il 5° anno di vita dell’ultima edizione di Dungeons&Dragons).

Anche gli altri dadi subiranno un trattamento speciale; infatti ciascuno di essi porterà inciso, sulla faccia che presenta il numero più alto, il marchio che ormai da anni contraddistingue D&D: l’iconica & riletta in chiave draconica.

Sapphire Anniversary Dice Set, questo il nome del prodotto, verrà reso disponibile grazie ad una collaborazione tra la Wizard of the Coast e la Level Up Dice, azienda specializzata nella creazione di poliedri da gioco di lusso o dalle forme particolari.



All’interno di un’esclusiva scatola protettiva del Sapphire Anniversary Dice Set che all’occorrenza potrà anche essere utilizzata come spazio per tirare i dadi, in questo kit commemorativo troveremo:

Un set completo di dadi (costituito da due d20, un d12, due d10, un d8, un d6 ed un d4) di cui, lo ripetiamo, uno con zaffiro incastonato

(costituito da due d20, un d12, due d10, un d8, un d6 ed un d4) di cui, lo ripetiamo, uno con zaffiro incastonato Un card numerata che confermerà l’ autenticità del set

che confermerà l’ del set Un esclusivo adesivo dell’iconico marchio di D&D

dell’iconico marchio di D&D Un poster pieghevole con l’immagine a colori di un Drago di Zaffiro con relative statistiche di gioco aggiornate alla 5° edizione di D&D

Per presentare al pubblico il prodotto in anteprima, la wizard of th Coast ha anche rilasciato un breve video promozionale:

A proposito di questa piccola follia ludica Nathan Stewart, VP del Franchise di D&D, si è così espresso:

Quando noi del team dedicato a D&D abbiamo scoperto che lo zaffiro è una pietra tradizionalmente regalata al cadere del 5° e del 45° anniversario di un evento, e che inserire uno zaffiro artificiale nel dado da venti facce non avrebbe alterato la casualità dei tiri, non abbiamo assolutamente voluto perdere l’occasione di creare qualcosa di veramente eccezionale per celebrare questo traguardo.

La squadra ha quindi creato un prodotto divertente per i fan, che include un disegno di un Drago di Zaffiro con le statistiche aggiornate di questa creatura: in questo modo sarà pronto per essere utilizzato fin da subito nelle sessioni di gioco.

Il kit verrà immesso sul mercato a partire dal 21 Novembre e sarà acquistabile solo ed esclusivamente dal sito della Wizard of the Coast ad un prezzo di 300$