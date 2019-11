Daenerys Targaryen, la statua di Blitzway e Prime 1 Studio

Daenerys Targaryen è la nuova statua frutto della collaborazione di Blitzway e Prime 1, due aziende leader del settore

Daenerys Targaryen è la nuova statua frutto della collaborazione di Blitzway e Prime 1, due aziende leader del settore che già in occasione del San Diego Comic Con 2019 hanno mostrato al grande pubblico questa stupenda opera in scala 1/4 di cui finalmente si aprono i preordini.

Danaerys Targaryen è un personaggio immaginario nato dalla mente di George R.R. Martin per la saga de Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco di cui è stata tratta la serie televisiva HBO Game of Thrones. Questa rappresentazione è basata sul personaggio televisivo interpretato da Emilia Clarke che ha riscosso enorme successo da parte dei fan di tutto il mondo. Danaerys Targaryen, una degli ultimi della sua stirpe, compie un bellissimo viaggio di crescita all’interno della storia di Game of Thrones che passa da momenti di sconfitta ad altri di crescita personale ed emancipazione.

La Statua ritrae Danaerys Targaryen, Madre dei Draghi, sul suo trono circondata dai suoi tre “figli” ancora giovani ricreando una scena del settimo episodio della terza stagione. Il prodotto, che sarà alto ben 60 cm, vede l’utilizzo di vari materiali e tecniche al fine di dare ai collezionisti il meglio di quanto si possa desiderare. Il corpo principale sarà realizzato in resina mentre gli abiti saranno realizzati in tessuto misto. Il volto della protagonista è stato modellato dagli artisti di Bllitzway così come Drogon, Rhaegal e Viserion che sono stati realizzati con la stessa precisione e l’attenzione ai dettagli per soddisfare anche i fan più esigenti.

La statua sarà presto in preordine al costo di 1.200 Dollari con uscita stimata per Marzo 2020, un autentico must have per collezionisti hardcore che amano alla follia il personaggio di Danaerys Targaryen