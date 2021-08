Dai Dark: il nuovo manga di Q Hayashida (Dorohedoro) in Italia da Planet Manga

Il secondo annuncio di questa settimana della casa editrice Planet Manga è la prossima pubblicazione di Dai Dark, scritto e disegnato dalla stessa autrice di Dorohedoro, Q Hayashida, anch’esso edito dalla Planet Manga, la quale punta ad avere la serie sempre disponibile.

Dai Dark: la nuova serie della Planet Manga

Anche questa volta l’annuncio è stato fatto sulla pagina Facebook ufficiale della Planet Manga, dopo che la casa editrice aveva pubblicato degli indizi relativi alla sua nuova pubblicazione.

Questo l’annuncio:

Siete riusciti a vederlo, vero? DAI DARK. Q Hayashida ci trascina in un viaggio nelle tenebre dello spazio profondo. Horror e dark humor caratterizzano la vita del protagonista, ricercato da mezzo universo perché le sue ossa che possono esaudire qualsiasi desiderio, perfino quello di diventare il dominatore assoluto di ogni cosa. Come sopravvivere? Trovando chi gli ha fatto questo! Ovviamente il resto delle informazioni le troverete sulla la prossima Anteprima.

Ulteriori informazioni sull’opera di Q Hayashida verranno quindi rivelate in seguito sulla prossima anteprima dell’editore.

Dai Dark: a proposito del manga

Inizialmente, Q Hayashida, pseudonimo di Kyū Hayashida, aveva annunciato il lancio di un nuovo manga, intitolato appunto Dai Dark, sul numero 10 della rivista Monthly Shōnen Sunday di Shōgakukan, sulla quale ha iniziato poi la serializzazione nel corso della primavera del 2019.

La serie è tutt’ora in corso da marzo 2019.

Protagonista del manga è Zaha Sanko, un adolescente dotato di terribili poteri. Gira infatti voce che possedere le sue ossa permette di esaudire qualsiasi desiderio, anche quello di diventare il padrone dell’universo. Ma Sanko non ha alcuna intenzione di lasciare che i mostri della galassia lo facciano a pezzi. Per questo lui e il suo amico scheletrico Avakian useranno i loro poteri per respingergli mentre cercano di scoprire chi ha maledetto le ossa di Sanko.

Vi ricordiamo che Q Hayashida è famosa per la sua opera Dorohedoro, pubblicato inizialmente sulla rivista mensile Ikki fino a marzo 2015 e dopo la chiusura di quest’ultima, sulla rivista settimanale Hibana. Infine, a causa della dismissione di questa seconda rivista nell’agosto 2017, il manga si è spostato su Monthly Shōnen Sunday, edito dalla Shōgakukan, a partire dall’11 novembre 2017. In Italia è pubblicato da Planet Manga e potete comprarlo su Amazon!