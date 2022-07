I primi concept art di Stranger Things 4, la serie TV più seguita di Netflix in questo momento, hanno rivelato design alternativi per il villain Vecna, interpretato da Jamie Campbell Bower. Dalle nuove immagini diffuse sui social sembra che il mostro dovesse avere un altro aspetto in origine, uno ancora più terrificante di quello che abbiamo visto sul piccolo schermo.

Vecna in Stranger Things 4

La trasformazione di Vecna in Stranger Things 4

Prima di mostrarvi i concept art di Vecna per Stranger Things 4, vi ricordiamo che il grande cattivo del Sottosopra è l’incantatore di Dungeons & Dragons, il mostro senziente che invade le menti delle sue vittime prima di ucciderle in modo grottesco. Tra l’altro, proprio in questi giorni è emerso un particolare molto interessante: la terrificante creatura in realtà era già apparsa nella prima stagione della serie!

Di seguito potete vedere le immagini di cui sopra, condivise dal concept artist e regista di Stranger Things Michael Maher Jr., e riportate da screenrant.com:

Early concept designs of Vecna for #StrangerThings Michael Maher Jr. pic.twitter.com/UJwKuqxx9e — Culture Crave (@CultureCrave) July 10, 2022

Nella quarta stagione di Stranger Things, decisamente più cupa rispetto alle altre, scopriamo la vera identità di Vecna. Più precisamente, ne veniamo a conoscenza nell’ultimo episodio del primo volume, intitolato “Capitolo sette: Il massacro all’Hawkins Lab“. Si tratta di momenti che ci riportano indietro nel tempo, facendoci capire cosa è accaduto prima che i fan potessero incontrare per la prima volta Undici su Netflix (Amazon vi propone il suo Funko POP).

Stranger Things, lo ricordiamo, tornerà per una quinta stagione: già dai primi giorni di agosto gli sceneggiatori inizieranno a lavorare alla bozza già approvata da Netflix, per un’uscita prevista nel 2024 (da prendere con le pinze). Ci vorrà tempo, ma ne varrà la pena. Basti pensare che la prossima e ultima stagione esplorerà il Sottosopra e presenterà un ritorno alle origini. Nel frattempo, qui sotto potete leggere le parole dei fratelli Duffer circa lo spin-off in programma: