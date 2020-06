Daikengo il Guardiano dello Spazio: la serie completa in DVD

Daikengo il Guardiano dello Spazio torna a combattere il terribile Magellano Il Grande in una nuova versione in DVD, targata Anime Factory. L’anime del 1978 prodotto da Toei Animation, la casa che ha creato capolavori storici dell’animazione nipponica come Mazinga Z, Dragon Ball, Sailor Moon, I Cavalieri dello Zodiaco e One Piece.

Daikengo Il Guardiano dello Spazio

Il pianeta Emperios è attaccato dall’armata distruttrice di Magellano guidata dal Generale Roboleon. Deciso a difendere il suo pianeta, il principe primogenito ed erede al trono Samson si scontra contro l’esercito nemico e viene ucciso con l’inganno dal generale nemico. Emper, il Re di Emperios, chiama a se i due figli rimasti Ryger e Yuga, per decidere chi dovrà sedere sul trono e chi invece affronterà i nemici a bordo del Daikengo, il Robot Divinità Guardiana che si risveglia ogni 950 al passaggio della cometa “Stella del Guardiano” che lo ricarica con la sua energia imbattibile inondandolo di radiazioni.

Ryger, secondogenito dal carattere deciso e grande spadaccino, viene scelto per condurre il popolo in veste di Re successore di Emper, Yoga invece più piccolo di età ma calmo e riservato, dovrà pilotare il gigantesco robot. Ma quando Ryger vede la paura del fratello decide di disobbedire agli ordini del padre e preso il comando del Daikengo partirà per affrontare l’esercito invasore di Magellano. Lo seguiranno Cleo, figlia del corrotto primo ministro Dulles, esperta di arti marziali e abile spadaccina, e due robot che saranno la linea comica della serie: Anike e Otome, rispettivamente un meccanico e una pilota.Alla lotta si unirà anche il misterioso Cyborg Bryman, che nei momenti di difficoltà aiuterà Ryger e compagni nella lotta contro Magellano.

La serie completa in cinque DVD

Anime Factory ci propone Daikengo Il guardiano dello Spazio in un’edizione speciale che contiene l’intera serie di 26 episodi, divisa in cinque DVD racchiusi in pratico raccoglitore in plastica. Il tutto inserito in una custodia in cartone spesso. L’audio è in versione Dolby Digital 1.0 sia per il doppiaggio Italiano che per quello giapponese. Il video invece è in 4:3 Full Frame, ma per questo tipo di prodotti è la normalità visto che stiamo parlando di opere di oltre 40 anni fa, che si comprano per il ricordo e non per la qualità video, e di ricordi ne troverete tanti. A cominciare dalla bellissima sigla italiana cantata da Simba, nome d’arte di Lino Corsetti.

Daikengo, il robot trasformabile alto 120 metri, guidato dal ribelle Principe Ryger vi riporterà indietro a quando eravate bambini. Sarà bello rivedere i nemici invasori di Magellano e i loro mezzi spaziali a forma di lische di pesce o di scheletri di dinosauri e altri animali, e magari guardandolo con occhi più maturi ci faremo qualche domanda sullo strano mash-up di stile utilizzati per la caratterizzazione dello stile grafico: città che sembrano uscite dall’antica Grecia, abiti e armi degni di un film di cappa e spada, un generale nemico che omaggia Napoleone Bonaparte, e un robottone trasformabile che sotto l’elmo ha una bocca con detti aguzzi da vampiro che in più di un’occasione ha usato per mordere gli avversari urlando rabbioso.

Daikengo il guardiano dello spazio (宇宙魔神ダイケンゴー Uchū majin Daikengō) è un anime prodotto da Toei Animation nel 1978 creato da Akiyoshi Sakai, un veterano dell’animazione robotica e non, al quale si deve anche la creazione di Baldios – Il Guerriero dello Spazio.

Contenuti e Speciali

All’interno della Collection troverete:

Tutti gli episodi

Doppiaggio italiano storico restaurato 1.0

Doppiaggio italiano storico restaurato 1.0 con sottotitoli italiani

Doppiaggio Originale Giapponese 1.0

Sottotitoli italiani fedeli all’originale

Prologo e anticipazione di ogni episodio inediti

Sigle italiane della prima messa in onda

Sigle originali giapponesi con karaoke in romaji e traduzione

Insieme alla serie troverete un booklet di 16 pagine con l’elenco e la sinossi di ogni episodio, e una presentazione dei personaggi corredata da immagini dell’anime e disegni preparatori, su cui però si poteva lavorare un po’ di più.

Anime Factory

