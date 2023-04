Sul palco della STAR WARS Celebration 2023 sono stati presentati parecchi nuovi progetti, e fra questi ritroviamo anche il ritorno di Daisy Ridley, nuovamente nei panni di Rey. In base a quanto recentemente riportato da Deadline (tramite CBR) pare che i fan di tutto il mondo saranno sorpresi con l’arrivo di 3 nuovi film live-action, il cui obiettivo è quello di arricchire la storia ambientandosi in momenti temporali differenti.

Daisy Ridley torna nei panni di Rey in una nuova trilogia di Star Wars

A presentare il nuovo progetto legato all’universo di Star Wars sono stati Kathleen Kennedy (attuale presidente di Lucasfilm) affiancata sul palco dai registi James Mangold, Dave Filoni, Sharmeen Obaid-Chinoy, e dall’attrice Daisy Ridley che, guidata proprio dai registi, si prepara per tornare di nuovo nei panni di Rey.

Una notizia del genere ha ovviamente sorpreso i fan di tutto il mondo, soprattutto in relazione alle precedenti dichiarazioni di Daisy Ridley, secondo cui non avrebbe voluto interpretare di nuovo il personaggio in questione dopo la precedente trilogia (potete acquistarla su Amazon), dato che dal suo punto di vista la storia della giovane era conclusa:

Sento che la storia di Rey si è chiusa in modo meraviglioso con [L’ascesa dei Skywalker]. Sono già passati tre anni folli da quando è uscito quel film. Mi sento una persona completamente diversa… Quindi non ho davvero idea se ci siano dei piani in questo senso. Semplicemente non lo so.

Fan favorite Daisy Ridley is also in the building! She will play the new Jedi Master in upcoming Star Wars films#StarWarsCelebration pic.twitter.com/1Eufs0erYl — Deadline Hollywood (@DEADLINE) April 7, 2023

Per adesso non sappiamo ancora nulla riguardo alla nuova trilogia di Star Wars appena rivelata, anche se Kathleen Kennedy ha anticipato che le nuove storie non seguiranno un percorso temporale lineare, prediligendo una narrazione che alternerà passato, presente e futuro per gli eventi che vuole raccontare. Non ci resta che attendere nuove informazioni, cominciando a speculare e riflettere sul futuro, nel franchise, che un personaggio come quello di Rey potrebbe assumere, specialmente in relazione all’evoluzione che le abbiamo visto affrontare negli ultimi 3 lungometraggi di cui è stata protagonista.

