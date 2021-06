Daitarn 3 su Amazon Prime Video in edizione vintage

Una succosa notizia attende i fan di Daitarn 3. La serie, creata da Yoshiyuki Tomino, autore anche di Gundam, è ora disponibile su Amazon Prime Video in edizione vintage. Cosa significa? Che ora è possibile guardare il primo montaggio TV e il doppiaggio storico italiano di Daitarn 3!

Daitarn 3: la storica serie mecha

L’anime L’imbattibile Daitarn 3 venne prodotto dalla Sunrise e da Yoshiyuki Tomino nel 1978 e trasmesso in Giappone dal 3 giugno 1978 al 31 marzo 1979 e per la prima volta in Italia nel 1980 col titolo Daitarn 3 per un totale di 40 episodi. La seconda edizione è stata trasmessa in TV per la prima volta dal 25 giugno 2001 e poi è sbarcata sulla piattaforma streaming di Netflix.

Il primo doppiaggio italiano è stato eseguito presso lo studio Edizioni Miguel e diretto da Antonia Forlani. Il secondo doppiaggio invece è stato diretto da Serena Verdirosi presso la SEFIT-CDC, con la traduzione di Laura Giordano e i dialoghi di Michele Gelli e Vincenzo Martella.

Questa la trama:

Dal lontano pianeta Marte, un nuovo ed inquietante pericolo giunge a minacciare la terra. Nel grande disegno del sommo Don Zauker, tutti gli esseri umani sono destinati ad essere trasformati in Meganoidi, null’altro che robot, obbedienti servitori ai suoi ordini. Ma dal nulla compare il misterioso Haran Banjo che, grazie all’immenso potere dell’imbattibile robot Daitarn 3, combatte i meganoidi e le loro brame di conquista in nome dell’umanità! Solo gli stolti non temono il potere del Sole Ardente! Ma i Comandanti Meganoidi hanno a loro disposizione l’immane potenza del Megaborg, una creatura da combattimento, un ibrido tra un cyborg ed un robot. Riuscirà Haran Banjo, affiancato dalla splendida Beauty Tachibana, dall’affascinante Reika Sanjo, dall’imperturbabile Garrison e dal pestifero Toppy, a sconfiggere la minaccia che incombe sull’intero pianeta?

Lo staff che ha contribuito alla nascita della storia serie vede Yoshiyuki Tomino (Mobile Suit Gundam, Space Runaway Ideon, Overman King Gainer) nel ruolo di regista e Hajime Yadate (Samurai Troopers – I 5 Samurai). Il character design è opera del compianto Norio Shioyama (I 5 Samurai, Armored Trooper Votoms) mentre Kunio Okawara (Mobile Suit Gundam) si è ocuppato del mecha design di Daitarn.

La serie è stata distribuita sia in home video sia in Blu-ray Disc. In particolare il 27 febbraio 2019 è stato messo sul mercato da Dynit un cofanetto della serie completa in alta definizione su Blu-ray Disc e una collezione di statuine è uscita in edicola grazie a una collaborazione tra Yamato Video e La Gazzetta dello Sport.

