Dakota Johnson nel trailer di The High Note

Dakota Johnson continua a declinare la sua carriera in tanti ruoli diversi. Quest’anno è il turno di The High Note per la regia di Nisha Ganatra.

Dopo il successo di E poi c’è Katherine (Late Night) la regista canadese americana decide di dirigere una dramedy (commedia, dramma) dolceamara sul mondo dell’industria musicale. Dakota Johnson è l’assistente personale di una star (Tracee Ellis Ross) nella frenetica scena musicale di Los Angeles, di seguito la sinossi e il trailer diffuso da Focus Features.

Ambientato nel mondo abbagliante della scena musicale di Los Angeles, questa è la storia di Grace Davis (Tracee Ellis Ross), una superstar il cui talento ed ego hanno raggiunto livelli incredibili. Maggie (Dakota Johnson) è l’assistente personale oberata dal lavoro e dalle commissioni quotidiane per Grace ma aspira ancora al suo sogno d’infanzia di diventare un produttore musicale. Quando il manager di Grace (Ice Cube) le presenta una scelta che potrebbe cambiare il corso della sua carriera, Maggie e Grace escogitano un piano che potrebbe cambiare la loro vita per sempre

Per Nisha Ganatra dopo avere conquistato tutti al Sundance e avere ricevuto diverse candidature (tra cui i Golden Globes) con Late Night, di nuovo una storia di donne nel mondo dello spettacolo e non solo, due donne di diverse generazioni che si confrontano coi modelli di allieva e maestra: la giovane sprovveduta, ingenua e piena di sogni e la navigata professionista che fatica a mantenere il suo posto in un modo di squali come quello dello show business.

The High Note in uscita nelle sale americane l’8 maggio, nel cast oltre il già citato Ice Cube troveremo anche: Kelvin Harrison Jr., Zoe Chao, Eddie Izzard, Bill Pullman, e Diplo.