Grandi notizie per i fan di David Cronenberg, cineasta canadese che ha portato in auge il body horror. Scanners, film cult del 1981, diventerà una serie per HBO: la notizia è stata annunciata da The Hollywood Reporter poche ore fa. William Bridges, scrittore della serie cult Black Mirror, si occuperà della sceneggiatura assieme a Yann Demange, regista di Lovecraft Country.

Scanners di Cronenberg diventa una serie per HBO

Al momento si hanno pochi dettagli in merito, soprattutto sul cast e sulla finestra di lancio, ma la serie è descritta come “un thriller viscerale ambientato nel mondo sconvolgente del film di Cronenberg”. Una prima sinossi specifica che la serie si concentrerà su due donne che vivono ai margini della società moderna e che sono inseguite da agenti implacabili con poteri inimmaginabili e devono quindi imparare a lavorare insieme per rovesciare una vasta cospirazione determinata a metterle in ginocchio. David Cronenberg sarà a bordo del progetto nelle vesti di produttore esecutivo.

Scanners è considerato uno dei migliori film di Cronenberg soprattutto per via della grande presenza di scene ad alto tasso di gore, rese possibili dal make up artist Dick Smith. Erano anni che si parlava di una possibile riesumazione del film e così è stato. Nel frattempo Cronenberg è tornato alla ribalta quest’anno con Crimes of the Future (leggete qui la nostra recensione), film con Viggo Mortensen, Lea Seydoux e Kristen Stewart, presentato al Festival di Cannes. Pioniere del genere cinematografico indicato come body horror, David ha diretto pellicole cult come Videodrome, La Mosca, Crash e La Zona Morta. Il maestro è stato premiato al Festival di Venezia nel 2018 un Leone D’Oro alla carriera ed è già pronto per girare il suo prossimo film.

Questa, invece, la sinossi di Scanners: Gli Scanner sono uomini e donne nati con poteri straordinari. Molti di loro esercitano i benefici derivati da questi doni speciali in modo sicuro e giudizioso. Tuttavia, ce ne sono altri che progettano di creare una nuova razza che dominerà il mondo.