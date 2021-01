Dal Tramonto all’Alba torna con una serie animata

Nel 1996, il regista Robert Rodriguez ha collaborato con Quentin Tarantino per sviluppare il film horror Dal Tramonto all’Alba.

Il film è stato ripreso in diversi lungometraggi e ha, inoltre, ottenuto tre stagioni di una serie TV. Adesso Robert Rodriguez ha annunciato di voler continuare ad espandere l’universo di Dal Tramonto all’Alba con una nuova serie animata. Il regista non ha ancora condiviso molti dettagli sul progetto, oltre al fatto che avrebbe continuato ad esplorare il mondo visto nei film e nelle serie TV, invece di creare un semplice reboot. Al momento non si sa se Robert Rodriguez coinvolgerà i membri del cast dei precedenti progetti.

Il regista ha confessato, a SFX Magazine, per Gamesradar, di aver pensato ad espandere la storia di Santánico Pandemonium, protagonista di Dal Tramonto all’Alba, per ampliare il palinsesto della propria serie televisiva, El Rey. La serie TV è stata divulgata a livello internazionale come una produzione originale Netflix ma in America tutte e tre le stagioni della serie TV sono state mandate in onda eclusivamente su El Rey. Nel film originale del 1996, George Clooney e Quentin Tarantino interpretano due fratelli, Seth e Richard Gecko, in fuga dalla legge. I due prendono in ostaggio la famiglia Fuller, diretta in vacanza in Messico. Rifugiatisi in un locale di strip tease in attesa del loro contatto, che avrebbe aiutato i fratelli a crearsi una nuova vita in Messico, i due criminali e la famiglia Fuller scoprono di essere finiti in un covo di vampiri, ai quali dovranno sopravvivere fino all’arrivo dell’alba.

Il primo film ha ottenuto due lungometraggi prequel, Dal tramonto all’alba 2 – Texas, sangue e denaro e Dal tramonto all’alba 3 – La figlia del boia. Dal Tramonto all’alba- La serie, invece, è stata una rivisitazione della storia originale, approfondendo i personaggi principali e le tradizioni dei vampiri.