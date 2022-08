Una delle icone videoludiche più celebre di sempre si appresta a ottenere una trasposizione in live-action. The Hollywood Reporter ha annunciato che è in lavorazione un film su Pac-Man: sarà un progetto originale basato su un concept originale dall’animatore de La Sirenetta e produttore di Sonic the Hedgeohg, Chuck Williams. Non ci sono però dettagli sulla possibile trama e sul cast che ne farà parte.

In lavorazione il film su Pac-Man

Dopo il grande successo ottenuto da Detective Pikachu e dai due film su Sonic, anche Bandai Namco vuole provare la strada del live action basata su uno dei franchise più noti al pubblico mainstream. In realtà Pac-Man è già apparso sul grande schermo: come villain nel film Pixels, uscito nel 2015, e come piccolo cameo animato in Ralph Spaccatutto e nel sequel Ralph spacca Internet. Magari nel film live-action potrebbe apparire anche Ms. Pac-Man.

Originariamente sviluppato come gioco arcade da Namco, chiamato Puck Man, il titolo fu cambiato in Pac-Man per la sua uscita in Nord America nel 1980. Il gioco guadagnò rapidamente popolarità e fu successivamente portato su varie console domestiche dell’epoca, tra cui l’Intellivision e l’Atari 2600, con quest’ultima che vendette oltre 6 milioni di copie. Grazie al suo successo, il gioco ha dato vita a un franchise composto da numerosi sequel e videogiochi spinoff e da due serie televisive.

Nel 1980 Toru Iwatani, un giovane designer autodidatta presso Namco con la passione per i flipper, voleva allontanarsi dai cliché in voga nelle sale giochi e creare qualcosa che anche ragazzini, donne e coppie avrebbero avuto il piacere di giocare. Il “mangiare” – 食べる / taberu -divenne il concetto su cui costruire il tema centrale e sul quale elaborare delle prime idee. La storia narra che fu una pizza con una fetta in meno a ispirare l’aspetto di Pac-Man, anche se è una storia vera solo in parte da come poi è stata raccontata nel tempo dal suo autore.