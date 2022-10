La card di Extreme Rules, premium live event in programma sabato 8 ottobre a Philadelphia, continua ad arricchirsi di sorprese. Nei giorni scorsi la WWE ha ufficialmente annunciato che Daniel Cormier, ex campione dei pesi massimi della UFC nonchè Hall of Famer, prenderà parte al grande show. Il suo ruolo? Farà da arbitro speciale nel Fight Pit Match tra Seth “Freakin” Rollins e Matt Riddle.

Daniel Cormier farà da arbitro a WWE Extreme Rules

Daniel Cormier non ha mai nascosto la sua passione verso il mondo del Wrestling e della WWE nello specifico: era infatti tra il pubblico a WrestleMania 31, nel 2015, quando Seth Rollins diventò campione incassando il Money in the Bank nel main event. Sui social Cormier ha commentato in questo modo il suo ingaggio: “Sarò onesto e imparziale. Sono stato chiamato per una ragione specifica, fare in modo che le regole vengano rispettate. E farò del mio meglio affinchè ciò accada”. Al momento la leggenda delle MMA svolge il ruolo di commentatore per la UFC, ma in molti pensano possa essere soltanto questione di tempo prima che decida di disputare un match in WWE.

Il Fight Pit è una stipulazione nata a NXT e che Triple H ha deciso di riportare nel main roster della WWE: si tratta di un incontro che ricorda a grandi linee i combattimenti all’interno dell’ottagono dove il ring è circondato da una gabbia d’acciaio, ma è possibile vincere soltanto per sottomissione o KO tecnico. Nel primo Fight Pit tenutosi a NXT si scontrarono proprio Matt Riddle, ex atleta della UFC, e Timothy Tatcher. La presenza di Daniel Cormier potrebbe portare anche a un confronto con Brock Lesnar, da tempo stuzzicato e mai realizzatosi.

Dove vedere WWE Extreme Rules

Extreme Rules sarà visibile in diretta e in differita in esclusiva sul WWE Network: per abbonarsi alla piattaforma basta seguire questo link.