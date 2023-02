Grandissima notizia per i fan italiani del mondo del Wrestling. L’ex stella della WWE Scotty 2 Hotty, noto per essere stato un componente chiave della stable Too Cool con Rikishi e Grandmaster Sexay, debutterà nella ICW (Italian Championship Wrestling) in occasione dell’evento Fight Forever 30 in programma sabato 18 febbraio a San Paolo d’Argon (Bergamo). Scotty lotterà nel main event valido per il titolo italiano, affrontando il campione in carica Trevis Montana.

Scotty 2 Hotty lotterà in Italia per la ICW

Scott Garland, questo il vero nome di Scotty 2 Hotty, è un vero e proprio veterano del mondo del Wrestling. Durante l’Attitude Era dell’allora World Wrestling Federation vinse il Light Heavyweight Championship e i titoli di coppia assieme a Rikishi e Grandmaster Sexay. Indimenticabile il balletto durante la Royal Rumble del 2000 al Madison Square Garden di New York e la sua iconica finisher, The Worm. Scotty è tornato in WWE nel 2016 esibendosi a NXT e diventando allenatore al Performance Center, rimanendoci fino a novembre del 2021.

Oltre al debutto di Scotty 2 Hotty Fight Forever 30 ha in serbo altri grandi match: Sonny Vegas vs Jesse Jones in un “Barba o Capelli” match e Luca Bjorn contro Gabriel Bach per il titolo Fight Forever, ma con una particolare postilla. Se Bach dovesse perdere, sarà costretto ad affrontare Alessandro Bosio.

Come partecipare a ICW Fight Forever

I biglietti per assistere al grande evento della ICW sono disponibili sul sito ufficiale oppure si potranno acquistare la sera stessa dell’evento a partire dalle 19:45. Lo show inizierà alle 20:30.