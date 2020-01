Daltanious – GX-59R di Tamashii Nations

Tamashii Nations ha aperto i preordini per la ristampa in versione color vintage di Daltanious, appartenente alla linea S.O.C. ( soul of chogocking ). Dopo il velocissimo esaurimento dopo ben due ristampe di questo amatissimo robot , l’azienda Giapponese ha deciso di ristamparlo per la terza volta con una piccola variazione nella colorazione, andando a riprendere questa volta i colori del vecchio giocattolo vintage uscito negli anni 80 e inserendo la doppia testa del leone Beralios.

Queste tipo di figure sono realizzate per buona parte in metallo con alcuni elementi di plastica per riuscire a bilanciare meglio il robot nelle sue pose dinamiche. Daltanious sarà alto circa 27 cm completamente snodato e trasformabile, all’interno della scatola troveremo molti accessori di ricambio tra cui: mani intercambiabili e tutte le varie armi che abbiamo visto nel cartone animato, in più troveremo uno stand espositivo per poterlo fissare tutti gli oggetti a corredo.

Daltanious è un anime televisivo nato nel 1979 e composto da 47 episodi. La trama si svolge nell’anno 1995 e la Terra subisce un massiccio attacco dagli alieni Akron, e in breve tempo riescono a conquistare molte nazioni. Il Giappone è ridotto in rovina e chi è sopravvissuto vive una vita tra il furto e il mercato nero. In una di queste baraccopoli di fortuna vivono degli adolescenti che per puro caso durante un furto andato a male, entrano in una grotta che li conduce in una base sotterranea risvegliando il Dottor Earl che giace in uno stato di ibernazione. Accidentalemente riportano alla luce la base nascosta causando l’immediata ritorsione degli Akron. Arrivati a questo punto il Dottor Earl costringe Kento e Danji a pilotare il robot Antares e la navicella Gamper, riuscendo a sconfiggere gli Akron sul campo di battaglia. Durante una missione i due ragazzi si ritroveranno in difficoltà contro un mega-robot nemico, ma proprio prima di essere sconfitti arriva in loro soccorso il leone robotico Beralios. A questo punto i ragazzi scoprono che i tre mezzi si possono unire tra di loro formando l’invincibile mega-robot Daltanious.

Il costo di Daltanius sarà di 30.800 yen ( il prezzo Italiano dovrebbe essere attorno ai 340.00 Euro ) e uscirà nel mese di luglio 2020 in Giappone, mentre nel nostro paese dovrebbe arrivare nel mese di settembre circa. In Italia queste tipo di figure sono distribuite da Cosmic Group.