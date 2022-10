Alla lunga lista di pellicole in sviluppo per Lucasfilm, si aggiunge un nuovo film con Damon Lindelof: secondo Deadline, lo sceneggiatore di Lost ha in programma un film di Star Wars, insieme a Sharmeen Obaid-Chinoy, regista di Ms. Marvel.

Star Wars, un nuovo film con Damon Lindeloff, sceneggiatore di Lost

Il 30 ottobre sarà il decimo anniversario dell’acquisizione di Lucasfilm da parte della Disney e per l’occasione, il pubblico riceverà sicuramente novità interessanti sui nuovi film di Star Wars.

Quattro dei cinque film di Star Wars prodotti dalla Disney hanno incassato oltre 1 miliardo di dollari in tutto il mondo, con l’unica eccezione di Solo: A Star Wars Story. Dall’uscita di Star Wars: The Rise of Skywalker nel dicembre 2019, non ci sono stati nuovi film sulla saga. Nonostante la mancanza di uscite nelle sale però, il franchise ha continuato a vivere attraverso varie serie in streaming Disney Plus, tra cui Andor attualmente in onda. Ma nel frattempo, molti si chiedono quando la serie farà il suo grande ritorno nei cinema e quale storia sarà considerata degna del grande schermo.

Fonti affermano che Lindelof sta scrivendo il progetto, ma non è stata fatta alcuna parola su chi sia il suo co-sceneggiatore. Il nuovo film di Star Wars con Damon Lindelof e Sharmeen Obaid-Chinoy è d’altronde soltanto uno di una lunga serie di film che Lucasfilm ha in fase di sviluppo. Il prossimo film di Star Wars era originariamente impostato per essere Rogue Squadron, diretto dalla regista di Wonder Woman, Patty Jenkins, ma il progetto ha subito ritardi ed è stato tolto dal programma della Disney.

Anche Taika Waititi e JD Dillard stanno sviluppando i propri film di Star Wars. Kevin Feige produrrà un film di Star Wars e ha incaricato Michael Waldron di scrivere la sceneggiatura. Il regista di Star Wars: L’ultimo Jedi, Rian Johnson, dirigerà la sua trilogia, anche se al momento sta ancora discutendo con la produzione a riguardo.

C’è la possibilità che il progetto con Lindelof proceda speditamente, poiché lo scrittore ha un buon rapporto con il celebre regista, JJ Abrams. Lindelof ha inoltre una lunga esperienza di lavoro in franchise di genere, incluso il suo lavoro in Star Trek, Lost e, più recentemente, l’acclamata miniserie Watchmen per HBO. Se il progetto procede rapidamente come si spera, il nuovo film di Star Wars con Lindelof e Obaid-Chinoyil potrebbe uscire il capitolo che uscirà per dicembre 2025.