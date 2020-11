Damsel: in arrivo il film fantasy di Millie Bobby Brown

Millie Bobby Brown, due volte candidata agli Emmy e vincitrice del SAG, torna su Netflix dopo il successo del suo recente successo autunnale con Enola Holmes, con un nuovo film fantasy: Damsel.

Millie Bobby Brown sarà protagonista e produttrice esecutiva di Damsel, film diretto dal regista spagnolo Juan Carlos Fresnadillo, nominato agli Oscar per il film 28 Settimane Dopo, e tratto dalla sceneggiatura di Dan Mazeau, sceneggiatore del film campione di incassi La furia dei Titani, i produttori saranno Joe Roth e Jeff Kirschenbaum. Millie Bobby Brown sarà affiancata dai produttori esecutivi Dan Mazeau, Zack Roth e Chris Castaldi. In Damsel l’attrice interpreterà Elodie, una ragazza dal carattere indomito e dallo spiccato spirito guerriero, che, convinta di stare per sposare in un matrimonio combinato il principe Enrico, sovrano del regno rivale, scoprirà presto di stare per venire sacrificata ad un drago e si troverà, quindi, a dover lottare per la propria sopravvivenza. Un cast una troupe d’eccezione caratterizzeranno Damsel. Juan Carlos Fresnadillo, nominato agli Oscar per il cortometraggio del 1997 Esposados, è anche famoso per aver diretto il thriller horror di Clive Owen del 2011, Intruders, mentre Millie Bobby Brown è stata nominata due volte agli Emmy nella categoria miglior attrice non protagonista di una Serie TV per il suo lavoro nella produzione Netflix Stranger Things.

Lo scorso settembre l’attrice ha recitato in Enola Holmes che durante la sua prima settimana, stando alle statistiche di streaming di Nielsen, ha conquistato circa 9,63 milioni di spettatori, stabilendo il record di spettatori raggiunti in una sola settimana da quando Nielsen ha cominciato a creare i report settimanali per gli streaming. Nel 2021Warner Bros Millie Bobby Brown debutterà nel film prodotto da Warner Bros. Godzilla vs. Kong, un sequel di Godzilla: King of the Monsters, film che ha realizzato più di 386 milioni di dollari d’incasso in tutto il mondo. Al momento non ci sono notizie su quando inizieranno le riprese su Damsel o su quando è previsto il debutto del film su Netflix.