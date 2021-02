Dan Harmon al lavoro su una serie animata sull’antica Grecia

Dan Harmon, creatore di Rick e Morty, è al lavoro su una nuova serie animata ambientata nell’antica Grecia, che sarà prodotta da Fox in seguito alla firma, nel giugno 2020, di un contratto di esclusiva. La serie animata vedrà la luce nel 2022 e sarà prodotta da Fox Bento Box Entertainment, già nota agli appassionati di animazione per la serie Bob’s Burgers.

Al momento la nuova serie ideata da Harmon non ha ancora un titolo ufficiale, tuttavia secondo quanto diffuso da Deadline (leggi la notizia originale qui) la serie avrà un forte taglio comico e seguirà la vita di una famiglia disfunzionale composta da umani, dèi e mostri che affronteranno i problemi di tutti i giorni cercando, se possibile, di non uccidersi a vicenda. Oltre a questa breve sinossi, non sono però state diffuse altre informazioni sulla serie: ci aspettiamo, nei prossimi mesi, molte novità per quel che riguarda la produzione e il cast dei doppiatori originali, che al momento è in via di definizione.

A differenza di altri show di proprietà di Fox, come ad esempio Bob’s Burgers o I Griffin, questa serie rappresenterà la prima proprietà intellettuale interamente sviluppata a partire da uno script di proprietà della casa di produzione. Michael Thorn, presidente di Fox, ha dichiarato che la serie sarà una commedia incredibilmente irriverente che accosterà ai miti greci una componente satirica molto pronunciata su temi diversi, quali politica, show business e la cultura pop di oggi.

Fox sembra intenzionata a espandersi notevolmente sviluppando nuove e diverse serie animate. Oltre alla serie sviluppata da Harmon, Fox ha in cantiere anche altri show di animazione rivolti a un pubblico adulto, tra questo vi sono The X-Files: Albuquerque, Housebroken, Cocky, ideato da Jack Amiel e Michael Begler noti per la il medical drama storico The Knick, una serie mystery basata sui romanzi Crag Banyon Mystery nonché una serie animata comedy prodotta da Will Arnett.