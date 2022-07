Mediante un comunicato stampa J-POP annuncia le novità manga in arrivo prossimamente in tutti gli scaffali delle librerie/fumetterie italiane e negozi online fra cui DanDaDan Variant Limited Edition.

DanDaDan Variant Limited Edition e le altre novità manga di J-POP

Durante la live Twitch J-POP Summer Break Party, sono state annunciate novità, molto attese dai lettori: Ron Kamonohashi di Akira Amano, Tokyo Revengers Character Book, che uscirà in versione bundle con il vol.20 e una Variant esclusiva per le fumetterie di DanDaDan 1, il successo di Shueisha pubblicato online su ShonenJump+ (disponibile anche su MANGA Plus) che sta spopolando in Giappone.

Ron Kamonohashi di Akira Amano (6 volumi serie in corso):

Akira Amano, celebre mangaka di Tutor Hitman Reborn!, torna con un nuovo atteso shonen, tra commedia ed emozionante poliziesco.

Totomaru Isshiki è un giovane poliziotto della squadra omicidi, pieno di volontà ma ancora inesperto. Quando gli capita tra le mani una serie di casi all’apparenza irrisolvibili, gli viene consigliato di chiedere l’aiuto del brillante ma trasandato Ron Kamonohashi. Quest’ultimo, considerato fino a qualche anno prima astro nascente tra gli studenti della prestigiosa Accademia Blue per giovani. Detective, venne espulso dopo essere rimasto coinvolto in un incidente misterioso, di cui apparentemente non conserva memoria ma solo un tatuaggio… Ron ha anche un altro insormontabile difetto: la sua percentuale di risoluzione dei casi è infatti del 100%, ma quella degli arresti è… dello 0%! Riuscirà Totomaru a convincere il collega a tornare sulla sua strada e risolvere insieme i casi più compliati?

Tokyo Revengers Character Book di Ken Wakui

Arriva in Italia il primo Character Book di Tokyo Revengers, un corposo volume che approfondisce il mito della serie con schede dei personaggi, timeline, curiosità inedite, e una succulenta intervista all’autore. Non manca, inoltre, un’ottima dose di eye candy, con schizzi, storyboard e splendide illustrazioni speciali. Un vero e proprio pezzo da collezione per tutti i cultori dello shonen manga del momento! Il volume uscirà in bundle con Tokyo Revengers 20, con allegato un gadget!

DanDaDan 1 Variant Limited Edition di Yukinobu Tatsu