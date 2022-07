Abbiamo amato la saga di Harry Potter sin dal suo esordio sul grande schermo nel 2001 con Harry Potter e la Pietra Filosofale, e abbiamo visto il protagonista, Daniel Radcliffe, calarsi nei panni del suo personaggio in ogni nuovo film tratto dai romanzi di J.K.Rowling. Ora l’attore, invitato nel podcast di A24, ha spiegato la ragione esilarante per cui ha interpretato il mago più famoso del mondo per 10 anni. Daniel Radcliffe è stato scelto per il ruolo di Harry Potter quando aveva solo 12 anni, e ha concluso la sua avventura cinematografica 10 anni dopo, quando ne aveva 22, con l’ultimo film della saga: Harry Potter e i Doni della Morte: Parte 2.

Daniel Radcliffe in Harry Potter e la Pietra Filosofale

Daniel Radcliffe è Harry Potter

L’attore, interprete di numerosi film dopo il successo di Harry Potter (Swiss Army Man con Paul Dano e il più recente The Lost City con Sandra Bullock, tra gli altri), durante la sua apparizione nel podcast di A24, ha raccontato la sua carriera, fornendo una ragione particolare per il fatto di aver impersonato il ruolo di Harry Potter per 10 anni. L’attore ha rivelato che i suoi genitori gli chiedevano ogni anno se era ancora interessato a interpretare la parte del maghetto per un altro film della saga, e Daniel Radcliffe rispondeva sempre: “Sì. Odio la scuola“. A tal proposito, ricordiamo che quest’ultimo portava avanti i suoi studi sul set, tra una ripresa e l’altra.

Di seguito potete leggere le sue parole, riportate da screenrant.com:

Mia madre e mio padre prima di iniziare le riprese di ogni film mi chiedevano: “Ti stai ancora divertendo e vuoi tornare [sul set]?” Dicevo sempre: ‘Sì. Odio la scuola.’

Ricordiamo che di recente si è parlato della produzione di una nuova serie a tema Harry Potter per HBO Max, anche se non sono stati rivelati dettagli né per quanto riguarda i personaggi coinvolti, né sull'ipotetico periodo di uscita. Chissà, magari un giorno vedremo sullo schermo come si sono evolute le vite dei nostri amati personaggi da adulti.