Dante (Devil May Cry) da DarkSide Collectibles Studio

DarkSide Collectibles Studio proprio in queste ore ha annunciato questa bellissima statua di Dante in scala 1/3 ispirata al videogioco di Devil May Cry. Questa imponente statica sarà realizzata completamente in Polystone, raggiungendo un’altezza di ben 92 cm, una larghezza di 53 cm, con una profondità di 41 cm.



All’interno della scatola troveremo diversi extra che andranno a sostituire alcune parti di ricambio per la statua tra cui:

Una mano destra che regge la pistola Ivory

Una mano sinistra che regge la pistola Ebony

Una mano sinistra che regge la spada Alastor

Una mano destra che regge la spada di Sparda

Un braccio destro con il guanto Ifrit

Un braccio sinistro con il guanto Ifrit

Devil May Cry è un videogioco prodotto dalla Capcom, per Playstation 2 nato nel 2001. Il videogame è un gioco con forti elementi esplorativi, con i combattimenti enfatizzati da una colonna sonora heavy metal e con i livelli ispirati a un design gotico. Il protagonista è un mezzo demone figlio del demone Sparda e dell’umana Eva di nome Dante. Il gioco è caratterizzato da veloci combattimenti acrobatici, tra le armi principali che avremmo a disposizione ci sono una spada e due pistole semi-automatiche (Ebony e Ivory). Dante essendo per metà demone è in grado di trasformarsi temporaneamente, diventando più veloce, più forte e sbloccando una serie di attacchi demoniaci.



Dante (Master Edition) sarà una Limited Edition con solamente 150 pezzi in vendita in tutto il mondo, ed è già disponibile per il preordine da Sideshow al prezzo di 1,407.41 Euro, con spedizione stimata nel periodo che va da Gennaio a Marzo 2021.