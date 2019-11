Dante: DMC5 Ver. per la linea Nendoroid di GSC

Dante, il protagonista indiscusso della saga Devil May Cry, è da poco stato annnciato da Good Smile Company per la sua linea di piccole figure Nendoroid. Questa serie di figure in PVC, completamente articolate, alte circa 10 cm a seconda del soggetto, vede alternarsi diversi personaggi dalle più svariate licenze, da Harry Potter a Dr. Slump e Arale.

Dante, protagonista della saga Capcom chiamata Devil May Cry, è un mezzo sangue umano e demone. Per lavoro dà la caccia ai demoni, tenendo il suo lavoro sotto copertura come finta agenzia che da il nome al gioco. Nel suo mestiere si avvale di svariate abilità, specialmente in combattimento di cui è un grandissimo esperto, sia con arma bianca che nello scontro a fuoco. Essendo per metà un demone, Dante è dotato di peculiari caratteristiche, ad esempio le sue prestazioni fisiche sono superiori alla norma, e lo rendono capace di maneggiare con scioltezza grandi spade armi bianche o da fuoco pesanti, di correre più veloce e saltare più in alto del normale. Un’altra peculiarità di Dante è il suo fattore rigenerante, che gli permettette di riprendersi da ferite normalmente mortali.

Dante sarà completamente articolato e dotato dell’immancabile soprabito di colore rosso, saranno inoltre presenti le svariate armi che nel corso del videogioco abbiamo imparato tutti a conoscere come la moto Cavaliere, le mitiche pistole Ebony e Ivory o la spada Rebellion. Altro gradito bonus che permetterà un migliore posizionamento della figure sarà il pratico piedistallo. Dante DMC5 Ver. Nendoroid è al momento in preordine sui vari store e sul sito di Good Smile Company al prezzo suggerito di 55,90 € con uscita fissata per il mese di Maggio 2020.