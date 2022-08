Il San Diego Comic-Con appena terminato è stato dominato dai Marvel Studios, che non hanno mancato di far nuovamente battere il cuore ai fan del Marvel Cinematic Universe. I dubbi sulla gestione della Fase Quattro hanno portato gli appassionati a vedere delle problematiche nella gestione del post-Endgame, ma i numerosi annunci legati al futuro hanno nuovamente acceso l’entusiasmo, una nuova speranza nella Fase Cinque e Sei che si è concretizzata anche nell’atteso annuncio della nuova serie dedicata al Cornetto, Daredevil: Born Again. Considerato il passato del Diavolo Custode nelle precedenti produzioni dell’era Disney-Netflix, sembra lecito domandarsi quale possa essere il futuro di Daredevil e di Daredevil: Born Again nel Marvel Cinematic Universe.

Sin dalla sua apparizione nelle serie dedicate agli urban heroes marveliani su Netflix, il Daredevil di Charlie Cox è risultato il personaggio più gradito al pubblico. Le tre stagione della serie e il team-up con gli altri eroi urbani in The Defenders hanno mostrato una visione piuttosto cupa e dura del Diavolo Custode, fedele alle tradizionali run fumettistiche dell’eroe marveliano, con tanto di evidenti citazioni e ispirazioni a cicli fondanti del personaggio. Ma questa natura del Matt Murdock di Cox potrà trovare spazio nel Marvel Cinematic Universe?

Quale sarà il futuro di Matt Murdock nel Marvel Cinematic Universe prima di Daredevil: Born Again?

Da Netflix al Marvel Cinematic Universe

La caratterizzazione del Daredevil dell’era Netlix era più concreta, fortemente calata nel contesto urbano dei bassifondi newyorkesi, richiedendo una grammatica narrativa dura, spietata. Dalla fotografia ai dialoghi, tutto era stato imbastito per essere graffiante, un’attenta costruzione che mirava a creare una predisposizione emotiva nello spettatore che consentisse di arrivare alle sequenze di lotta con le giuste vibes. Aspetti che, come facilmente intuibile, non saranno trasferibili alla dimensione del Marvel Cinematic Universe.

I fan, tuttavia, non hanno mai abbandonato Charlie Cox, al punto che parte del cast delle serie marchiate Netflix sono stati ben accolti nel Marvel Cinematic Universe. L’apparizione di Kingpin in Hawkeye, nuovamente interpretato da Vincent d’Onofrio, aveva fatto ben sperare nell’arrivo del Matt Murdock di Charlie Cox, aspettative soddisfatta in modo eccellente in Spider-Man: No Way Home, dove l’avvocato fa una rapida apparizione come legale di Parker, lasciandoci comunque intendere che il suo alter ego supereroico non sia troppo lontano. L’annunciata presenza di Matt nei panni di Daredevil nella prossima serie del Marvel Cinematic Universe, She-Hulk, sembra lasciar intendere che il Cornetto sarà una delle figure centrali nel futuro del franchise.

Lo stesso Kevin Feige, durante i panel Marvel Studios al San Diego Comic-Con, non ha mancato di indicare quale sia la sua visione per il contesto urbano del Marvel Cineamtic Universe:

“Abbiamo conquistato la strada con l’annuncio di Daredevil e ovviamente Spidey avrà a che fare con gli eroi della strada”

Possiamo quindi ipotizzare che il Marvel Cinematic Universe costruirà il contesto degli urban heroes su due diversi livelli: seriale, con produzioni che facciano riferimento a Daredevil, e cinematografico, dove sarà l’Arrampicamuri a dominare la scena. Le due diverse interpretazioni si intrecceranno, come da tradizione del franchise, ma sembra legittimo sperare in una presenza di Matt Murdock nel contesto cinematografico, come accaduto in Spider-Man: No Way Home, considerato come il suo nome sia associato a numerosi progetti del futuro del Marvel Cinematic Universe, dall’imminente She-Hulk alla futura Echo, compresa l’animazione, come Spider-Man: Freshman Year.

Daredevil: Born Again sarà come il fumetto?

L’annuncio di Daredevil: Born Again ha acceso gli animi dei fan del Marvel Cinematic Universe, specialmente per i lettori dei comics, memori di come questo titolo faccia riferimento a una della saghe più amate del Cornetto. Daredevil: Born Again (o Rinascita come lo abbiamo conosciuto noi lettori italiani) rimane ancora oggi uno dei momenti più drammatici e formativi per il personaggio, una saga in cui il mondo di Matt Murdock viene stravolto quando la sua storica nemesi, Kingpin, riesce a scoprire la sua vera identità e distruggere la sua esistenza, senza pietà. Un capitolo talmente intenso della storia di Daredevil che le sue conseguenze sono ancora presenti nell’attuale saga fumettistica del personaggio, compreso il recente Devil’s Reign. Tuttavia, per quanto centrale nel mito fumettistico di Daredevil, Born Again difficilmente potrebbe esser considerato una origin story adeguata per l’ingresso di Matt Murdock nel Marvel Cinematic Universe.

Parlare di ‘rinato’ all’interno del Marvel Cinematic Universe è metaforico. Daredevil, a conti fatti, per l’MCU è una new entry, privo di una propria origin story e ancora da scoprire. La presentazione in Spider-Man: No Way Home e la sua futura comparsata in She-Hulk sono al massimo dei primi, timidi passi in questo contesto narrativo così ricco. L’affetto che il personaggio ha riscosso ha fruttato a Cox l’occasione di indossare nuovamente i panni dell’avvocato cieco di Hell’s Kitchen, ma questa seconda chance rappresenta anche una sfida, considerato come quanto visto in precedenza, come detto, non potrà essere utilizzato per dare spessore al personaggio all’interno di una narrazione meno violenta e graffiante come quella del Marvel Cinematic Universe, anche ora che si è aperta a temi e stili più disillusi.

Questo passaggio al Marvel Cinematic Universe dovrà imbastire un nuovo Daredevil, che dovrà scontrarsi con una doppia sfida: accontentare i lettori dei fumetti del Cornetto e gli spettatori della serie Netflix. Quale che sia la decisione dei Marvel Studios e a prescindere dall’impostazione che sarà dato al Daredevil del Marvel Cinematic Universe, è innegabile che dovranno essere presenti elementi essenziali della sua storia, volti che ne hanno segnato profondamente la sua esistenza. E Foggy e Karen non possono che esser in prima linea.

Costruire il mondo di Daredevil nel Marvel Cinematic Universe

Sarà interessante scoprire quale delle diverse visioni fumettistiche di Daredevil sarà alla base del Cornetto del Marvel Cinematic Universe, ma sembra davvero difficile credere che al suo fianco non torneranno due figure centrali come Foggy Nelson e Karen Paige. L’amico fraterno e socio nello studio legale e il primo, grande, tragico amore di Matt Murdock sono due tasselli fondamentali del personaggio, alla pari delle sue grandi nemesi, Kingpin e Bullseye.

La conferma del ritorno di Daredevil in una propria serie rende quindi interessante capire come quanto visto su Netflix potrà influire sulla definizione del Cornetto del Marvel Cinematic Universe. Inevitabilmente, quanto visto in precedenza ha lasciato una memoria negli spettatori, che hanno apprezzato la perfetta alchimia tra gli interpreti di Daredevil. Il ritorno già confermato di d’Onofrio nei panni di Kingpin contribuisce a creare una certa aspettativa, che inevitabilmente conferma a consolidare i volti di Elden Henson e di Deborah Ann Woll nei panni di Foggy Nelson e di Karen Paige. I Marvel Studios non si sono ancora compromessi nel confermare il cast di Daredevil: Born Again, ma non è da escludere che la comparsata in She-Hulk e la pressochè certa apparizioni in Echo possano sancire l’esordio di nuovi personaggi legati al Cornetto.

Premesso che rivedere la Woll e Henson nei rispettivi ruoli sarebbe piacevole, dai Marvel Studios non si hanno chiarimenti in merito. Considerata la ben nota riservatezza con cui il Marvel Cinematic Universe viene costruito nei suoi diversi passaggi, il mancato annuncio di un casting per questi due ruoli non deve spaventare. Risulta difficile, infatti, immaginare una serie di Daredevil in cui siano esclusi Foggy e Karen. Soprattutto, considerando come specie nei primi anni di attività del Diavolo Custode, la doppia vita di Matt Murdock è stata valorizzata proprio dal suo rapporto con Foggy e Karen, una dinamica che all’interno di una serie della dimensione di Daredevil: Born Again, ossia 18 episodi, potrebbe esser sfruttata in modo ottimo.

L’offerta di Disney+