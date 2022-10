Eiza Gonzalez risponde in maniera ufficiale alle voci secondo cui avrebbe partecipato a un casting per il ruolo di Elektra in Daredevil: Born Again.

Daredevil: Born Again, Eiza Gonzalez risponde ai rumors che la volevano come nuova Elektra

L’attrice, nota tra le altre cose per essere stata la protagonista di Baby driver, ha finalmente deciso di togliere ogni dubbio sulla sua possibile apparizione nel Marvel Cinematic Universe. La serie verrà prodotta e trasmessa da Disney Plus, e avrà il difficile compito di “aggiustare” alcune questioni di coesione alle grandi storie che ci accompagnano ormai dal 2008, anno in cui Iron Man uscì nelle sale cinematografiche di tutto il mondo.

Questo perché la prima serie dedicata all’avvocato-vigilante, interpretato da Charlie Cox, era di fatto solo vagamente connessa al MCU: un tentativo di rendere più coesi i legami tra Daredevil e il resto dell’universo Marvel è stato fatto con il cameo in Spider-Man: No Way Home e con la comparsa di Wilson Fisk, il villain principale della serie, in Hawkeye.

I primi rumors sulla possibile presenza di Eiza Gonzalez nei panni di Elektra si erano diffusi all’inizio della scorsa estate.

Rumors a cui l’attrice ha dato una secca smentita con un tweet ufficiale in cui diceva (traduzione nostra):

Credo di dover far fuori la questione, primo perché sono perplessa dalla quantità di odio riversata sull’argomento e secondo perché credo che farà risparmiare molte energie alla gente. No, non sto facendo alcun casting per la parte di Elektra in Daredevil e ho già un’esclusiva in corso per 3 body problem. Grazie

Relativamente alla “quantità di odio riversata sull’argomento” è probabile che Eiza Gonzalez si riferisca al fatto che quando erano circolate le suddette voci molti “fan” non avessero gradito il fatto che Elektra, un personaggio di origini greche, potesse essere interpretata da un’attrice messicana. Risolto il mistero sulla presenza di Eiza Gonzalez, restano ancora molti punti oscuri su Daredevil: Born Again.

Allo stato attuale, ad esempio, non è dato di sapere quanti attori del cast originale torneranno in questa nuova incarnazione della serie: al momento le uniche due conferme sono quelle di Charlie Cox e Vincent D’Onofrio (rispettivamente Matt Murdock /Daredevill e Wilson Fisk/Kingpin).

