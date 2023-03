Le speculazioni degli ultimi mesi si sono rivelate veritiere. The Hollywood Reporter ha appena annunciato che Jon Bernthal riprenderà i panni di Frank Castle aka The Punisher nell’attesissima serie Daredevil: Born Again, in sviluppo per Disney+. Sarà quindi il debutto ufficiale del noto antieroe all’interno dell’MCU dopo le apparizioni in live action nelle serie Netflix.

The Punisher tornerà in Daredevil: Born Again

Frank Castle è infatti apparso nella seconda stagione di Daredevil, diventando poi protagonista del suo spinoff, The Punisher, andato in onda per due stagioni. Jon Bernthal si unirà al cast che comprende due vecchie conoscenze: Charlie Cox nei panni di Matt Murdock aka Daredevil e Vincent D’Onofrio in quelli di Wilson Fisk aka Kingpin. Daredevil: Born Again sarà composta da 18 episodi e arriverà su Disney+ nella primavera del 2024. Il nome dello show è un omaggio al celebre fumetto del 1986 scritto da Frank Miller e disegnato da David Mazzuchelli.

Secondo alcune indiscrezioni lo show potrebbe adattare la storyline dei fumetti in cui Wilson Fisk diventa sindaco di New York. Nella run a fumetti Fisk ottiene la vittoria truccando le elezioni e si conquista il favore dei cittadini aiutandoli durante gli eventi di Secret Empire. Successivamente anche Matt Murdock diventa sindaco e la sua storia culmina nel fumetto #612 intitolato The Death of Daredevil. Al momento non è dato sapere se la serie avrà un rating vietato ai minori come accaduto per le tre stagioni su Netfli, o sarà edulcorata con il PG-13. Charlie Cox ha ammesso di non aver ancora letto la sceneggiatura di Born Again, ma di aver ricominciato a leggere i fumetti dall’inizio alla fine, preparandosi nuovamente per il ruolo. Le uniche sue due apparizioni nell’MCU sono state il cameo in Spider-Man: No Way Home e in alcune puntate della serie She-Hulk.

