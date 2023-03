In questi mesi continuano ad essere condivisi sempre più dettagli inediti nei confronti di Daredevil: Born Again, e adesso pare proprio che un personaggio molto vicino al Kingpin di Vincent D’Onofrio sia stato cambiato. La nuova serie di Disney Plus non ha esitato a portarsi dietro i volti più iconici dal precedente progetto targato Netflix, anche se non proprio tutti sono stati riconfermati e riportati sul piccolo schermo.

Daredevil: Born Again, il primo personaggio riformulato è molto vicino a Kingpin

A quanto sembra la moglie del celebre criminale non sarà la stessa che abbiamo visto su Netflix. Durante il mese di dicembre Sandrine Holt è stata confermata come nuovo membro del cast di Daredevil: Born Again, introducendola come l’interesse amoroso di uno dei personaggi centrali nella narrazione. CBR (tramite The Hollywood Reporter) ha fatto chiarezza sulla situazione, rivelando che la Holt vestirà i panni di Vanessa Fisk, la moglie del Wilson Fisk.

Daredevil: Born Again

I fan della serie precedente lo sanno bene, in precedenza questo personaggio era stato affidato a Ayelet Zurer, assente nel nuovo progetto. Questo cambiamento, seppur non troppo grande, segna comunque la volontà di Daredevil: Born Again di riformulare una storia affrontata altrove e in precedenza, con una libertà creativa che potrebbe sorprenderci più del previsto.

Il personaggio di Vanessa è stato centrale in un sacco di sviluppi della serie Netflix, legandosi strettamente anche al confronto fra Daredevil e Kingpin stessi, diventando un vero e proprio deterrente in alcuni momenti specifici.

Un’altra informazione interessante sulla nuova serie Disney Plus è quella che vede Michael Cuesta (Dexter) alla regia del primo episodio che andremo a vedere. Un onere molto importante, dato che dovrà riuscire a presentare al grande pubblico questa nuova narrazione nel modo migliore possibile.

Per chi non lo sapesse, il personaggio di Vanessa Fisk è stato originariamente creato da Stan Lee e John Romita Sr., apparendo per la prima volta nel 1968 in Amazing Spider-Man #70. Vi ricordiamo che Daredevil: Born Again dovrebbe arrivare su Disney Plus nella primavera del 2024.

