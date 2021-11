Daredevil, Charlie Cox parla del suo eventuale ritorno

Da tempo si parla della possibilità per Charlie Cox di tornare ad interpretare l’eroe di Hell’s Kitchen Daredevil in nuovi progetti legati questa volta al Marvel Cinematic Universe, in primis il prossimo Spider-Man: No Way Home o la serie attesa su Disney+ dedicata al personaggio di She-Hulk. Queste voci non hanno al momento mai trovato un riscontro ufficiale, nonostante altre indiscrezioni legate a un nuovo progetto chiamato Echo (di fatto, un riavvio per la quarta stagione di Daredevil) hanno iniziato a farsi nuovamente strada col passare delle settimane.

Ora, come riportato da Comicbook (qui la notizia originale) Cox ha nuovamente parlato dell’eventualità di vestire i panni del Diavolo Custode, e di quanto in verità ci sia ancora molto da raccontare sulla sua storia. L’attore ha infatti dichiarato di essere molto interessato a sapere che cosa farebbe Disney+ con il “suo” Daredevil, il quale dovrebbe essere più di una semplice quarta stagione della serie nata su Netflix.

Cox ha infatti spiegato che andrebbe eseguita una vera e propria “rilettura” dell’eroe, visto che è passato molto tempo dalla sua ultima apparizione sul piccolo schermo. L’interprete di Matt Murdock ha in ogni caso definito l’eventualità uno scenario interessante, poiché sarebbe una rivisitazione con le stesse basi ma con tante nuove e grandi storie da raccontare (come ad esempio quella del villain Bullseye, oltra alla storia incompiuta con Karen e Matt).

Daredevil è stata una serie sviluppata per Netflix composta da tre stagione, prodotta da Drew Goddard ma totalmente slegata dagli eventi e dai personaggi del Marvel Cinematic Universe. Oltre a Charlie Cox nei panni di Matt Murdock/Daredevil, il cast vedeva Deborah Ann Woll nel ruolo di Karen Page, Elden Henson nei panni di Franklin Nelson e Rosario Dawson in quelli di Claire Temple. Se volete sapere di più su L’Uomo Senza Paura potete acquistate il volume omonimo di Frank Miller su Amazon.